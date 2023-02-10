НБУ оценил потери банков из-за войны — Finance.ua

НБУ оценил потери банков из-за войны Сегодня 11:31 — Фондовый рынок

НБУ оценил потери банков из-за войны

По оценкам Национального банка Украины, потери банков от операционного риска уже достигли 13 млрд грн и будут расти в дальнейшем.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью порталу LB.ua.

Он отметил, что в начале войны Национальный банк принял пакет антикризисных мер — целый ряд нормативов в части оценки состояния банков не применялся. Это позволило стабилизировать ситуацию. Однако это существенно ограничивает возможности анализа.

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«Потери есть. И они существенные. В целом потери банков от операционного риска уже достигли 13 млрд грн и будут расти в дальнейшем. Значительную часть этих убытков формируют недополученные доходы и потери собственного имущества. Только оценка прямых потерь имущества банков из-за войны на оккупированных и уже деокупированных территориях превышает 750 млн грн», — говорит Пышный.

Об оценке потерь от кредитного риска уже говорилось — это около 30% работающего до начала войны кредитного портфеля.

«В 2022 году мы всячески побуждали банки к максимально объективной оценке состояния активов и отражению этого. Условно, в случае необходимости фиксировать убытки и делать реструктуризацию, позволяющую сохранить бизнес заемщиков, сделать „кредитные каникулы“, НБУ предоставлял такую возможность», — добавил глава НБУ.

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