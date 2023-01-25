Президент подписал закон, усиливающий уголовную ответственность военных — Finance.ua

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Президент подписал закон, усиливающий уголовную ответственность военных

Казна и Политика
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Президент подписал закон, усиливающий уголовную ответственность военных
Президент подписал закон, усиливающий уголовную ответственность военных
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект 8271, который усиливает уголовную ответственность военных за неисполнение боевых приказов, бегство с поля боя или из воинской части.
Этот закон поддерживал главнокомандующий Валерий Залужный, несмотря на критику правозащитников, части общества и петицию на сайте президента о наложении на него вето.
По состоянию на 24 января законопроект возвращен с подписью президента.

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Законопроект 8271 был проголосован в ВР 13 декабря и направлен на подпись президенту. Его поддержали все политические силы, кроме «Голоса».
Согласно пояснительной записке, проектом закона предлагается внесение изменений в статьи 69 и 75 Уголовного кодекса Украины относительно «исключения возможности назначения более мягкого наказания военнослужащим, чем предусмотрено законом, и освобождение от отбывания наказания с испытанием».
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Также повышается уровень санкций за совершение военных административных правонарушений.
Закон предлагает предоставить полномочия Военной службе правопорядка в ВСУ производить осмотр уполномоченными должностными лицами военнослужащих, военнообязанных и резервистов при прохождении сборов на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения с использованием технических средств и тестов.
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Стоит отметить, что законопроект вызвал возмущение в обществе среди правозащитников и самих военнослужащих. По их мнению, закон является антиконституционным, деморализующим и может навредить Силам обороны Украины. Граждане Украины создали соответствующую петицию с просьбой к президенту ветировать законопроект: удалось собрать 34 941 подпись, но Зеленский до сих пор не рассмотрел обращение украинцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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