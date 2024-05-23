Президент подписал закон о домашних работниках — Finance.ua

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Президент подписал закон о домашних работниках

Казна и Политика
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Президент подписал закон о домашних работниках
Президент подписал закон о домашних работниках, freepik
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 5695, который регулирует работу домашних работников и должен снизить уровень незадекларированного труда.
Об этом свидетельствует карточка проекта закона.
Новый закон определяет статус домашнего работника, благодаря чему он сможет получить трудовой стаж и после наступления соответствующего возраста оформить пенсию.

В частности, согласно положениям закона:

  • домашний работник — физическое лицо, занимающееся домашним трудом в рамках трудовых отношений с работодателем;
  • домашний труд — это работа, выполняемая на условиях трудового договора (контракта) с целью обслуживания домохозяйства;
  • не считается домашним трудом работа для домохозяйства, осуществляемая человеком нерегулярно и не более 40 часов в месяц;
  • не допускается принятие на работу домашними работниками лиц моложе 16 лет.

Заключение трудового договора

С домашними работниками заключается трудовой договор — основной документ, который удостоверяет возникновение, изменение и прекращение трудовых отношений и определяет права и обязанности сторон. Он также является основанием для допуска домашнего работника к работе после того как работодатель уведомил центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, о принятии домашнего работника на работу в порядке, установленном правительством.
Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу и хранятся у каждой из сторон.
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В трудовом договоре может быть предусмотрена возможность платного или бесплатного предоставления работодателем жилья домашнему работнику в пользование.
Работодатель должен уведомить об увольнении домашнего работника в срок не менее чем за 14 дней, если иное не предусмотрено трудовым договором.
При этом работодатели домашних работников официально освободили от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и предусмотрели эту возможность как добровольную.
Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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