Президент подписал закон о домашних работниках — Finance.ua

Президент подписал закон о домашних работниках
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 5695, который регулирует работу домашних работников и должен снизить уровень незадекларированного труда.
Об этом свидетельствует карточка проекта закона.
Новый закон определяет статус домашнего работника, благодаря чему он сможет получить трудовой стаж и после наступления соответствующего возраста оформить пенсию.
В частности, согласно положениям закона:
- домашний работник — физическое лицо, занимающееся домашним трудом в рамках трудовых отношений с работодателем;
- домашний труд — это работа, выполняемая на условиях трудового договора (контракта) с целью обслуживания домохозяйства;
- не считается домашним трудом работа для домохозяйства, осуществляемая человеком нерегулярно и не более 40 часов в месяц;
- не допускается принятие на работу домашними работниками лиц моложе 16 лет.
Заключение трудового договора
С домашними работниками заключается трудовой договор — основной документ, который удостоверяет возникновение, изменение и прекращение трудовых отношений и определяет права и обязанности сторон. Он также является основанием для допуска домашнего работника к работе после того как работодатель уведомил центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, о принятии домашнего работника на работу в порядке, установленном правительством.
Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу и хранятся у каждой из сторон.
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В трудовом договоре может быть предусмотрена возможность платного или бесплатного предоставления работодателем жилья домашнему работнику в пользование.
Работодатель должен уведомить об увольнении домашнего работника в срок не менее чем за 14 дней, если иное не предусмотрено трудовым договором.
При этом работодатели домашних работников официально освободили от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и предусмотрели эту возможность как добровольную.
Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.
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