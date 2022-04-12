Президент подписал важный закон о гарантиях банковских вкладов — Finance.ua

Сегодня Президент Украины подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц» № 2180-IX от 01.04.2022.
Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Раді Даниил Гетманцев.
Закон предусматривает решение проблемы реструктуризации долговых обязательств ФГВФЛ перед Министерством финансов Украины, а также повышение гарантированной государством суммы средств по вкладам до 600 тыс. грн.
Кроме того, Закон предусматривает, что АО «Ощадбанк» станет участником системы гарантирования вкладов физических лиц со дня вступления в силу, а также вводит 100% гарантию возврата вкладов в случае принятия решения о выводе банка из рынка в течение действия военного положения в Украине и трех месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме положений о сумме возмещения средств по вкладам в размере не менее 600 тысяч гривен, которые вступают в силу через три месяца со дня, следующего за днем прекращения или отмены военного положения в Украине.
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