Президент подписал важный закон о гарантиях банковских вкладов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Президент подписал важный закон о гарантиях банковских вкладов

Сегодня 17:16Кредит&Депозит
340
Президент подписал важный закон о гарантиях банковских вкладов
Сегодня Президент Украины подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц» № 2180-IX от 01.04.2022.
Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Раді Даниил Гетманцев.
Закон предусматривает решение проблемы реструктуризации долговых обязательств ФГВФЛ перед Министерством финансов Украины, а также повышение гарантированной государством суммы средств по вкладам до 600 тыс. грн.
Читайте также
Кроме того, Закон предусматривает, что АО «Ощадбанк» станет участником системы гарантирования вкладов физических лиц со дня вступления в силу, а также вводит 100% гарантию возврата вкладов в случае принятия решения о выводе банка из рынка в течение действия военного положения в Украине и трех месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме положений о сумме возмещения средств по вкладам в размере не менее 600 тысяч гривен, которые вступают в силу через три месяца со дня, следующего за днем прекращения или отмены военного положения в Украине.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита

По материалам: Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.