ФГВФЛ усовершенствовал механизм выплаты гарантированного возмещения — Finance.ua

ФГВФЛ усовершенствовал механизм выплаты гарантированного возмещения

Сегодня 16:02 — Личные финансы

ФГВФЛ усовершенствовал механизм выплаты гарантированного возмещения

Вкладчики ликвидируемых Фондом банков уже в ближайшее время смогут получить гарантированное возмещение удаленно.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

«Фонд гарантирования вкладов усовершенствовал механизм выплаты гарантированного возмещения вкладчикам в период действия военного положения в Украине», — говорится в сообщении.

Что меняется

Вкладчики ликвидируемых банков смогут получить гарантированную сумму по вкладу без посещения отделений банков-агентов Фонда.

Изменения в порядке возмещения по вкладам вступили в силу 6 апреля этого года после обнародования на страницах официальных изданий.

«Мы понимаем, что в условиях военного положения в Украине для вкладчика особенно важно иметь возможность получить гарантированную сумму удаленно. Поэтому Фонд совместно с банками-агентами задействовали все имеющиеся технические и законодательные возможности, чтобы сделать это в кратчайшие сроки. На сегодняшний день нами уже создано законодательное основание — это первый шаг. Сейчас Фонд вместе с банками-агентами проводит подготовительную техническую работу для скорейшего внедрения этой возможности», — отметила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Наталья Рудуха.

Отмечается, что Фонд дополнительно уведомит вкладчиков о масштабном запуске удаленных выплат гарантированного возмещения — на карту банка-агента.

Фонд также с банками работает над тем, чтобы вкладчики могли воспользоваться услугой выплаты онлайн путем открытия счетов в банках-агентах дистанционно.

Удаленные выплаты вкладчикам будут производиться с помощью автоматизированной системы Фонда и подключенных к ней банков-агентов, которые проводят соответствующую настройку своих систем. Перечень банков-агентов, которые будут производить выплаты онлайн, будет обнародован на сайте Фонда.

Зачисление гарантированной суммы на счет вкладчика будет возможно при условии, что он является клиентом одного из банков-агентов Фонда, подключающих услугу выплаты возмещения онлайн, после идентификации и верификации его данных.

Выплаты через «Дію»

Кроме того, Фонд начал переговорный процесс с Министерством цифровой трансформации по поиску возможностей выплаты гарантированной суммы возмещения по вкладу с помощью приложения «Дія».

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