На 1 апреля по сравнению с 1-м днем войны гривневые вклады населения выросли на 19% - НБУ — Finance.ua
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На 1 апреля по сравнению с 1-м днем войны гривневые вклады населения выросли на 19% - НБУ

Сегодня 17:45Кредит&Депозит
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На 1 апреля по сравнению с 1-м днем войны гривневые вклады населения выросли на 19% - НБУНа 1 апреля по сравнению с 1-м днем войны гривневые вклады населения выросли на 19% - НБУ
Глава Национального банка Кирилл Шевченко отмечает, что по состоянию на 1 апреля по сравнению с первым днем ​​войны гривневые вклады населения выросли на 19%, вклады в иностранной валюте снизились на 2%.
Об этом он сообщил в интервью «Экономической правде».
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«Относительно оттока депозитов, то у нас на 1 апреля по сравнению с первым днем ​​войны гривневые вклады населения выросли на 19%. Вклады в иностранной валюте снизились на 2%. Средства юридических лиц с начала активной фазы войны уменьшились на 4% в гривнах и на 8% в долларах США. Критических оттоков из системы у нас нет», — сказал глава НБУ.
По его словам, регулятор с парламентом по поручению президента разработали закон о 100%-й гарантии вкладов на военное время.
Парламент его уже проголосовал.
«Это всеобщая мировая практика. Даже не во время войн, а, например, во время экономического кризиса 2008 года ряд стран внедряли этот инструмент. Я считаю, что это, с одной стороны, будет способствовать стабильности банковской системы, а с другой — как только этот закон будет подписан, вы увидите хорошие новости от НБУ», — добавил Кирилл Шевченко.
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По материалам: Укрінформ
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