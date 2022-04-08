Можно ли во время войны забрать депозиты из банков — Finance.ua

Можно ли во время войны забрать депозиты из банков

Если истек срок депозита, операции с вкладами можно проводить в работающих отделениях банков.

Об этом сообщили в Нацбанке.

В условиях войны есть банковские отделения, которые временно не работают или переведены в особый режим работы. Поэтому следует знать работающие отделения, где можно забрать средства.

Где найти информацию о графике работы банков?

На официальных сайтах банков

На официальных страницах в социальных сетях

Через интернет-банкинг

Если у вас нет возможности обратиться в отделение банка, можно произвести выплату дистанционно через интернет-банкинг с зачислением денег на вашу платежную карту.

Никаких ограничений на безналичные расчеты нет.

«Банковская система работает, расчеты картами проходят. Поэтому отдавайте предпочтение безналичным расчетам, поскольку ходить с суммами наличных по улицам в военное время — это подвергать себя опасности!», — подчеркивают в НБУ.

Если забираете вклад наличными

Если вы хотите получить свой вклад наличными, следует знать, что существуют определенные ограничения на снятие наличных со счетов, а именно:

Валюта: снять средства с валютного счета можно в валюте счета в эквиваленте 100 тыс. грн в день без комиссий. К примеру, у вас есть долларовый счет, вы можете снять с него около 3,4 тыс. дол. США в день, если счет в евро, тогда можно снять 3 тыс. евро в день;

гривна: со счета в национальной или иностранной валюте можно снять наличную гривну в размере — 100 тыс. грн. в день.

Специальные правила действуют и для граждан, находящихся на территориях под угрозой оккупации государством-агрессором.

Так, НБУ разрешил клиентам на территориях, находящихся под угрозой оккупации, снимать наличную национальную и иностранную валюту со счетов без ограничений по сумме при наличии средств в филиале/отделении банка.

Решение о проведении таких операций принимает руководитель банка и может делегировать руководителю филиала/отделения банка.

Эти ограничения также относятся и к депозитным счетам.

Можно ли получить депозитные средства?

Досрочное расторжение вкладов физических лиц производится согласно условиям соответствующего договора с банком.

Есть банки, которые позволяют досрочное расторжение вкладов физических лиц без пересчета процентов при дальнейшем безналичном перечислении всей суммы вклада на специальный счет для сбора средств на помощь ВСУ, на другие счета для сбора средств, направленных на помощь структурам и формированиям, задействованным в обороне страны , в том числе и в пользу подразделений территориальной обороны.

Поэтому детали следует узнать непосредственно в банке, в котором держите депозит.

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