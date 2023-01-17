Президент Еврокомиссии призвала бизнес инвестировать в Украину — Finance.ua

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Президент Еврокомиссии призвала бизнес инвестировать в Украину

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Президент Еврокомиссии призвала бизнес инвестировать в Украину
Президент Еврокомиссии призвала бизнес инвестировать в Украину
Президент Еврокомиссии призвала частный сектор инвестировать в Украину.
Выступая на Всемирном экономическом форуме во вторник, председатель Европейской комиссии отметила «нравственное и физическое мужество» народа Украины в условиях вторжения рф в страну.
«За последний год ваша страна потрясла мир и вдохновила всю Европу. И я могу заверить вас, что Европа всегда будет поддерживать вас», — сказала фон дер Ляен, обращаясь к присутствующей в зале первой леди Украины Елене Зеленской.
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При этом она отметила, что многие сомневались в неуклонности европейской поддержки, однако сегодня Украина — кандидат на членство в ЕС, и европейские страны предоставляют все большее оружия.
Фон де Ляен подчеркнула, что для продвижения вперед в процессе оказания помощи и реконструкции необходимы знания, а также деньги.
«Мой призыв к вам: нам нужна любая помощь „на борту“. Украина заслуживает настолько много поддержки, насколько это возможно. И нам нужны не только инвестиции государственного сектора, но и частные инвестиции и ваши знания», — сказала фон дер Ляен.
Ранее стало известно, что Европейский союз вряд ли успеет согласовать детали десятого пакета санкций против россии и беларуси до запланированного на 3 февраля саммита Украина-ЕС.
По материалам:
Фінансовий клуб
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