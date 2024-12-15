Представили мощнейшую версию Mercedes G-Class в честь звезды «Формулы-1» (фото) — Finance.ua
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Представили мощнейшую версию Mercedes G-Class в честь звезды «Формулы-1» (фото)

Технологии&Авто
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Представили мощнейшую версию Mercedes G-Class в честь звезды «Формулы-1» (фото)
Представили мощнейшую версию Mercedes G-Class в честь звезды «Формулы-1» (фото)
Mercedes G-Class получил самую мощную заряженную версию Sir ​​Class. Ее посвятили пилоту «Формулы-1» сэру Льюису Гамилтону, который принес Mercedes шесть чемпионских титулов, а теперь покидает немецкую команду.
Об этом сообщается на странице компании HOF Manufaktur Instagram.
Именно это немецкое ателье выполнило тюнинг «Гелендвагена». Возглавляет его бывший директор AMG Филипп Шимер, поэтому там знают толк в Mercedes.
Представили мощнейшую версию Mercedes G-Class в честь звезды «Формулы-1» (фото)
За основу взяли заряженный Mercedes-AMG G63. Отдачу его 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили до 1063 л. с. и 1300 Н∙м. HOF Sir Class способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с и развить 300 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый «Гелендваген».
Представили мощнейшую версию Mercedes G-Class в честь звезды «Формулы-1» (фото)
Для внедорожника была разработана спортивная подвеска с заниженным на 30 мм клиренсом. Замедляют его карбоново-керамический тормоз.
Кроме того, «Гелендваген» получил карбоновые капот, обвесы и расширители арок. Его раскрасили в цвет гоночной команды Mercedes, а 23-дюймовые диски напоминают аэродинамические колеса болидов «Формулы-1».
Представили мощнейшую версию Mercedes G-Class в честь звезды «Формулы-1» (фото)
Салон Mercedes G-Class украшен кожей, алькантарой и карбоном с контрастными зелеными акцентрами.
«Гелендваген» оснастили спортивными сиденьями, а также рулем-штурвалом, как на болиде Льюиса Гамилтона.
По материалам:
Фокус
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