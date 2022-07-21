Предложения работы для работников без опыта — Finance.ua

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Предложения работы для работников без опыта

Личные финансы
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Предложения работы для работников без опыта
Предложения работы для работников без опыта
Количество вакансий сейчас растет на 10% в неделю и в 1,5 раза в месяц. Но удовлетворить всех нуждающихся в работе отечественный рынок труда пока не в состоянии.
Об этом сказано в материале Finance.ua Работа без опыта и образования: поиски во времена войны.
На портале grc.ua размещено 33% вакансий для сотрудников без опыта работы. Больше всего сконцентрированы во Львове и области — 16% от всех актуальных. Средняя предлагаемая зарплата — 12 300 грн. По Киеву таких вакансий 14%, а средняя зарплата — 19 500 грн. Самую низкую зарплату для работников без опыта предлагают в Полтавской области — 8 500 грн.
Специалисты work.ua утверждают, что обычно без опыта ищут работников на следующие должности:
  • оператор чата или колл-центра;
  • переводчик;
  • продавец-консультант;
  • водитель;
  • курьер;
  • уборщик;
  • швея;
  • официант;
  • бармен-кассир;
  • менеджер по продажам.
Аналогичный список будет и для кандидатов, у которых нет высшего образования. Впрочем, есть сферы, где отсутствие образования вообще не критично. Например, IT — здесь обращают внимание на то, что умеет человек, а не на то, что написано у него в дипломе. Или бьюти-индустрия. В ней также нужны навыки, а не диплом.
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Кстати, по подсчетам сайта robota.ua, водителям в среднем готовы платить более 26 тыс. грн.

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«Свыше трети всех вакансий для работников без опыта работы — из сферы продаж, где в среднем готовы платить за работу 15 800 грн. Большинство этих вакансий составляют предложения работы в сфере ритейл. Кассиры, продавцы-консультанты, администраторы торговых залов были востребованы и до войны, активно их ищут и сейчас. Кроме того, компании разных отраслей активно ищут менеджеров по продажам и менеджеров по работе с клиентами в офис или удаленно», — говорят аналитики grc.ua.
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По данным work.ua, некоторые работодатели намеренно ищут менеджеров по продажам без опыта работы, поскольку легче научить человека с нуля, чем переучить.
«Продажи — это сфера, через которую легче всего попасть в любую компанию», — обращают внимание специалисты.
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По материалам:
Finance.ua
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