Правительство выделит еще 84 млн грн на старт или развитие бизнеса — Finance.ua

Правительство выделит еще 84 млн грн на старт или развитие бизнеса Сегодня 08:31 — Личные финансы

Правительство выделит еще 84 млн грн на старт или развитие бизнеса

Еще 353 украинца получат от государства микрогранты на начало и развитие бизнеса по программе «Собственное дело». По итогам девятой волны подач заявлений на микрогранты украинцы получат 84,3 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«По результатам девятой в этом году волны подачи заявлений на микрогранты 353 украинца признаны победителями. Они получат от государства финансовую поддержку на начало или расширение своего бизнеса более чем на 84 млн грн. Всего с начала действия программы „Собственное дело“ возможностью получить микрогрант воспользовались почти 6 тысяч украинцев. 5 тысяч из них уже получили средства на общую сумму 1,2 млрд грн и реализуют свои бизнес-проекты, работают, платят налоги, создают новые рабочие места. За год действия программы получатели микрогрантов создадут более 14 тысяч рабочих мест», — сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

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Среди получателей микрогрантов девятой волны 51% женщин и 49% мужчин. Больше всего из них из Львовской (61 человек), Ровенской (44 человека), Ивано-Франковской (27 человек), Житомирской (23 человека) областей, а также города Киева (26 человек).

Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители девятой волны, являются:

оптовая и розничная торговля;

ремонт автотранспортных средств;

временное размещение и организация питания;

перерабатывающая промышленность;

здравоохранение и оказание социальной помощи.

Справка Finance.ua:

по грантовой программе «Собственное дело» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн;

средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения;

получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности. Обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта;

украинцы, получившие микрогранты в 2022 году, создадут около 8000 новых рабочих мест. В этом году на программу «Собственное дело» бюджетом предусмотрено 1,8 млрд грн, что позволит выдать около 10 000 микрогрантов.

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