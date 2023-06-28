Правительство выделит еще 84 млн грн на старт или развитие бизнеса — Finance.ua
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Правительство выделит еще 84 млн грн на старт или развитие бизнеса

Личные финансы
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Правительство выделит еще 84 млн грн на старт или развитие бизнеса
Правительство выделит еще 84 млн грн на старт или развитие бизнеса
Еще 353 украинца получат от государства микрогранты на начало и развитие бизнеса по программе «Собственное дело». По итогам девятой волны подач заявлений на микрогранты украинцы получат 84,3 млн. грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
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«По результатам девятой в этом году волны подачи заявлений на микрогранты 353 украинца признаны победителями. Они получат от государства финансовую поддержку на начало или расширение своего бизнеса более чем на 84 млн грн. Всего с начала действия программы „Собственное дело“ возможностью получить микрогрант воспользовались почти 6 тысяч украинцев. 5 тысяч из них уже получили средства на общую сумму 1,2 млрд грн и реализуют свои бизнес-проекты, работают, платят налоги, создают новые рабочие места. За год действия программы получатели микрогрантов создадут более 14 тысяч рабочих мест», — сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.
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Среди получателей микрогрантов девятой волны 51% женщин и 49% мужчин. Больше всего из них из Львовской (61 человек), Ровенской (44 человека), Ивано-Франковской (27 человек), Житомирской (23 человека) областей, а также города Киева (26 человек).
Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.
Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители девятой волны, являются:
  • оптовая и розничная торговля;
  • ремонт автотранспортных средств;
  • временное размещение и организация питания;
  • перерабатывающая промышленность;
  • здравоохранение и оказание социальной помощи.

Справка Finance.ua:

  • по грантовой программе «Собственное дело» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн;
  • средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения;
  • получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности. Обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта;
  • украинцы, получившие микрогранты в 2022 году, создадут около 8000 новых рабочих мест. В этом году на программу «Собственное дело» бюджетом предусмотрено 1,8 млрд грн, что позволит выдать около 10 000 микрогрантов.
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По материалам:
Finance.ua
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