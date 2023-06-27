Бизнесу озвучили штрафы за каждого незарегистрированного работника — Finance.ua
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Бизнесу озвучили штрафы за каждого незарегистрированного работника

Казна и Политика
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Украинские предприниматели, пользующиеся трудом незарегистрированных наемных работников, будут вынуждены платить за них огромные штрафы. За каждого придется заплатить до 200 тысяч гривен. Поэтому работодателям советуют не играть в прятки с государством, а официально трудоустроить всех своих работников.
Об этом рассказали в ГНС Украины, напомнив, что теневая занятость — зло как для государства, так и для самих работников.
В Украине с началом войны резко сократилось количество рабочих мест. В то же время объем теневой занятости возрос. Причем, сейчас не только работодатели не спешат брать людей на работу официально, но и сами работники нередко предпочитают работать без официального трудоустройства. Это связано с тем, что многие мужчины пытаются избежать мобилизации. Так что они ищут работу без официальной регистрации.
Однако все попытки работодателей пользоваться трудом незарегистрированных работников будут жестко пресекаться, предупреждают в ГНС. Так, за одного незарегистрированного работника положен штраф до 200 тысяч гривен.
Такая сумма превышает двухлетний фонд зарплаты одного работника (если ему платят минималку) со всеми сопутствующими налогами, включая ЕСВ. То есть если подумать, то работодателю все же дешевле будет официально трудоустроить своего работника, чем поплатиться таким штрафом.
По материалам:
Today.ua
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