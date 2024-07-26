Правительство выделило дополнительные средства для громад, пострадавших от агрессии рф — Finance.ua

Правительство выделило дополнительные средства для громад, пострадавших от агрессии рф Сегодня 10:13

Правительство выделило дополнительные средства для громад, пострадавших от агрессии рф

Кабинет министров выделил дополнительную субвенцию в 286 млн грн для громад, наиболее пострадавших от российской агрессии, 5,6 млн грн — получат громады Херсонщины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

«Имеем также сегодня решение о выделении дополнительной субвенции для громад, которые наиболее пострадали и испытали наибольшее негативное влияние в связи с российской агрессией. Речь идет о распределении 286 млн грн», — сказал он.

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Шмыгаль подчеркнул, что это важный элемент поддержки громад По его словам, 5,6 млн грн будет направлено громадам Херсонщины.

Напомним, Кабинет Министров запретил применять отключение электричества для части прифронтовых территорий, где тяжелая гуманитарная ситуация и реальная угроза жизни из-за обстрелов.

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Укрінформ По материалам:

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