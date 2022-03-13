Правительство внедряет план поддержки посевной кампании — Шмыгаль

Сегодня 20:23 — Аграрный рынок

Кабинет министров внедряет план поддержки посевной кампании: в частности, государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие каких-либо расходов, связанных с ведением сельскохозяйственной деятельности.

Об этом в видеообращении вечером 12 марта заявил премьер Денис Шмыгаль.

Премьер напомнил, что правительство на время военного положения запретило или ограничило экспорт критически важных для продовольственной безопасности товаров.

По его словам, речь идет о пшенице, гречке, мясе, яйцах, масле, сахаре и т.д.

«В настоящее время балансы свидетельствуют, что Украина обеспечена основными продуктами питания на ближайшие месяцы. Но мы должны думать и о будущем».

Поэтому правительство внедряет план поддержки посевной кампании, которая должна уже скоро стартовать там, где это возможно", — заявил он.

Так, Кабмин утвердил решение, которым государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие каких-либо расходов, связанных с ведением сельскохозяйственной деятельности.

Также аграриям будут предоставляться государственные гарантии на 80% от суммы привлеченных ими кредитов.

«Это позволит нашим фермерам получить средства для проведения посевной и быть уверенными, что в случае потери урожая они не обанкротятся», — резюмировал Шмыгаль.

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