Правительство Украины сократило количество чиновников — Finance.ua

Правительство Украины сократило количество чиновников
Кабинет Министров принял решение о сокращении предельной численности сотрудников территориальных органов центральных органов исполнительной власти. Постановление касается шести ведомств.
Об этом свидетельствуют данные постановления от 17 января 2025 г. № 52.
Правительство внесло изменения в постановление от 5 апреля 2014 г. № 85, которым установлена предельная численность.
В частности, сокращается численность сотрудников таких территориальных органов:
- Минюст — на 20 человек до 13 252 человек,
- Госстат — на 20 человек до 3939 человек,
- Укртрансбезопасность — на 20 человек до 7385 человек,
- Госгеокадастр — на 10 человек до 4046 человек,
- Гоструда — на 10 человек до 2103 человек,
- Госэкоинспекция — на 10 человек до 1531 человек.
Численность работников центрального аппарата этих ведомств остается без изменений.
Зарплата чиновников
Напомним, в ноябре 2024 года средняя зарплата в центральных госорганах составила 62 тыс. гривен. По сравнению с январем средняя начисленная зарплата 21,7 тыс. чиновников выросла на 61%.
По данным Минфина, лидирует по уровню зарплат Антимонопольный комитет. В среднем его работники получают зарплату в 118,7 тыс. гривен. В комитете работает 268 человек. Зарплата руководства — одна из самых высоких — 215,0 тыс. гривен.
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