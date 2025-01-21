Правительство Украины сократило количество чиновников — Finance.ua

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Правительство Украины сократило количество чиновников

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Правительство Украины сократило количество чиновников
Правительство Украины сократило количество чиновников
Кабинет Министров принял решение о сокращении предельной численности сотрудников территориальных органов центральных органов исполнительной власти. Постановление касается шести ведомств.
Об этом свидетельствуют данные постановления от 17 января 2025 г. № 52.
Правительство внесло изменения в постановление от 5 апреля 2014 г. № 85, которым установлена ​​предельная численность.
В частности, сокращается численность сотрудников таких территориальных органов:
  • Минюст — на 20 человек до 13 252 человек,
  • Госстат — на 20 человек до 3939 человек,
  • Укртрансбезопасность — на 20 человек до 7385 человек,
  • Госгеокадастр — на 10 человек до 4046 человек,
  • Гоструда — на 10 человек до 2103 человек,
  • Госэкоинспекция — на 10 человек до 1531 человек.
Численность работников центрального аппарата этих ведомств остается без изменений.

Зарплата чиновников

Напомним, в ноябре 2024 года средняя зарплата в центральных госорганах составила 62 тыс. гривен. По сравнению с январем средняя начисленная зарплата 21,7 тыс. чиновников выросла на 61%.
По данным Минфина, лидирует по уровню зарплат Антимонопольный комитет. В среднем его работники получают зарплату в 118,7 тыс. гривен. В комитете работает 268 человек. Зарплата руководства — одна из самых высоких — 215,0 тыс. гривен.
По материалам:
РБК-Україна
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