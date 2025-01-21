Правительство Украины сократило количество чиновников — Finance.ua

Правительство Украины сократило количество чиновников Сегодня 16:29

Правительство Украины сократило количество чиновников

Кабинет Министров принял решение о сокращении предельной численности сотрудников территориальных органов центральных органов исполнительной власти. Постановление касается шести ведомств.

Об этом свидетельствуют данные постановления от 17 января 2025 г. № 52

Правительство внесло изменения в постановление от 5 апреля 2014 г. № 85, которым установлена ​​предельная численность.

В частности, сокращается численность сотрудников таких территориальных органов:

Минюст — на 20 человек до 13 252 человек,

Госстат — на 20 человек до 3939 человек,

Укртрансбезопасность — на 20 человек до 7385 человек,

Госгеокадастр — на 10 человек до 4046 человек,

Гоструда — на 10 человек до 2103 человек,

Госэкоинспекция — на 10 человек до 1531 человек.

Численность работников центрального аппарата этих ведомств остается без изменений.

Зарплата чиновников

Напомним, в ноябре 2024 года средняя зарплата в центральных госорганах составила 62 тыс. гривен. По сравнению с январем средняя начисленная зарплата 21,7 тыс. чиновников выросла на 61%.

По данным Минфина, лидирует по уровню зарплат Антимонопольный комитет. В среднем его работники получают зарплату в 118,7 тыс. гривен. В комитете работает 268 человек. Зарплата руководства — одна из самых высоких — 215,0 тыс. гривен.

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