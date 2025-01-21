Правительство расширило программу выплат 6500 гривен на детей переселенцев — Finance.ua
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Правительство расширило программу выплат 6500 гривен на детей переселенцев

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Правительство расширило программу выплат 6500 гривен на детей переселенцев
Правительство расширило программу выплат 6500 гривен на детей переселенцев
Кабинет Министров изменил условия программы выплат 6500 гривен для детей внутрипереселенных лиц. Деньги получат те, кто не получил в декабре.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
«Сегодня правительство совершенствует еще одну важную социальную программу — „Теплая зима“. Это выплаты на каждого ребенка из малообеспеченных семей и из семей ВПЛ», — сказал он.
Как напомнил Шмыаль, в декабре 2024 года выплаты получили почти 600 тысяч украинцев по этой программе. На каждого ребенка было выплачено по 6500 грн.
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«Теперь вносим изменения, что семьи, которые в прошлом году по техническим причинам не были включены в перечень получателей, теперь получат помощь. Эти средства они смогут потратить на самые неотложные нужды, в том числе на теплые вещи для детей», — сообщил премьер.
Напомним, Кабинет министров решил осуществить выплатить на детей из малообеспеченных семей и семей переселенцев по 6,5 тысячи гривен.
Как сообщили в Минсоцполитики, в течение декабря 2024 года семьи, которые являются малообеспеченными семьями с детьми или семьями-ВПО с детьми, получающими выплаты на проживание, получили на каждого ребенка до 18 лет по 6 500 грн единовременной денежной помощи.
Также такая помощь начислена лицам с инвалидностью I группы из внутренне перемещенных лиц.
Дополнительно обращаться за назначением выплаты было не нужно. Благодаря цифровым обменам и информации, имеющейся в государственных реестрах, выплата назначена автоматически, а средства поступили на карточный счет получателя помощи.
По материалам:
РБК-Україна
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