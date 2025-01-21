Правительство расширило программу выплат 6500 гривен на детей переселенцев — Finance.ua

Правительство расширило программу выплат 6500 гривен на детей переселенцев Сегодня 15:12

Правительство расширило программу выплат 6500 гривен на детей переселенцев

Кабинет Министров изменил условия программы выплат 6500 гривен для детей внутрипереселенных лиц. Деньги получат те, кто не получил в декабре.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Сегодня правительство совершенствует еще одну важную социальную программу — „Теплая зима“. Это выплаты на каждого ребенка из малообеспеченных семей и из семей ВПЛ», — сказал он.

Как напомнил Шмыаль, в декабре 2024 года выплаты получили почти 600 тысяч украинцев по этой программе. На каждого ребенка было выплачено по 6500 грн.

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«Теперь вносим изменения, что семьи, которые в прошлом году по техническим причинам не были включены в перечень получателей, теперь получат помощь. Эти средства они смогут потратить на самые неотложные нужды, в том числе на теплые вещи для детей», — сообщил премьер.

Напомним, Кабинет министров решил осуществить выплатить на детей из малообеспеченных семей и семей переселенцев по 6,5 тысячи гривен.

Как сообщили в Минсоцполитики, в течение декабря 2024 года семьи, которые являются малообеспеченными семьями с детьми или семьями-ВПО с детьми, получающими выплаты на проживание, получили на каждого ребенка до 18 лет по 6 500 грн единовременной денежной помощи.

Также такая помощь начислена лицам с инвалидностью I группы из внутренне перемещенных лиц.

Дополнительно обращаться за назначением выплаты было не нужно. Благодаря цифровым обменам и информации, имеющейся в государственных реестрах, выплата назначена автоматически, а средства поступили на карточный счет получателя помощи.

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