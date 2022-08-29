Правительство расширило перечень приоритетных расходов — Finance.ua

Правительство расширило перечень приоритетных расходов Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Правительство расширило перечень приоритетных расходов

Кабинет министров расширил список приоритетных расходов на социальную сферу, образование и медицину.

Кабмин 27 августа 2022 г. внес изменения в Порядок исполнения полномочий Государственной казначейской службой в особом режиме в условиях военного положения, которым расширил перечень приоритетных расходов на социальную сферу, образование и медицину.

В частности, приоритетными расходами теперь являются финансирование закупки школьных автобусов для подвоза учащихся в учебные заведения; операций по трансплантации органов; на поддержку в надлежащем состоянии систем оповещения населения; предоставление психологической помощи по реабилитации ветеранов войны, членов их семей и членов семей погибших защитников, а также приобретение и изготовление бланков удостоверений и нагрудных знаков для таких лиц.

Приоритетными также считаются платежи на социальные гарантии работникам дипломатической службы, которые находятся в долгосрочной командировке и межбюджетные трансферты из государственного бюджета местным бюджетам из средств займов и грантов Европейского Союза, правительств иностранных государств, иностранных финансовых и донорских учреждений и международных финансовых организаций.

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Укрінформ По материалам:

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