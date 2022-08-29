Правительство расширило перечень приоритетных расходов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство расширило перечень приоритетных расходов

Казна и Политика
15
Правительство расширило перечень приоритетных расходов
Правительство расширило перечень приоритетных расходов
Кабинет министров расширил список приоритетных расходов на социальную сферу, образование и медицину.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает Укринформ.
Кабмин 27 августа 2022 г. внес изменения в Порядок исполнения полномочий Государственной казначейской службой в особом режиме в условиях военного положения, которым расширил перечень приоритетных расходов на социальную сферу, образование и медицину.
Читайте также
В частности, приоритетными расходами теперь являются финансирование закупки школьных автобусов для подвоза учащихся в учебные заведения; операций по трансплантации органов; на поддержку в надлежащем состоянии систем оповещения населения; предоставление психологической помощи по реабилитации ветеранов войны, членов их семей и членов семей погибших защитников, а также приобретение и изготовление бланков удостоверений и нагрудных знаков для таких лиц.
Приоритетными также считаются платежи на социальные гарантии работникам дипломатической службы, которые находятся в долгосрочной командировке и межбюджетные трансферты из государственного бюджета местным бюджетам из средств займов и грантов Европейского Союза, правительств иностранных государств, иностранных финансовых и донорских учреждений и международных финансовых организаций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.