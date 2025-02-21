Правительство расширило доступ украинцам к программе компенсации за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью — Finance.ua

Правительство расширило доступ украинцам к программе компенсации за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью Сегодня 17:35

Правительство расширило доступ украинцам к программе компенсации за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

Правительство расширило доступ украинцам к программе компенсации за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью.

Решение принял Кабинет Министров на заседании 21 февраля.

Что изменилось? Теперь компенсацию от государства смогут получить также самозанятые лица, физические лица — предприниматели, которые являются людьми с инвалидностью.

Мы расширяем программу, которая помогает бизнесу обустроить инклюзивные рабочие места для людей с инвалидностью. Отныне оборудовать свое рабочее место при поддержке государства смогут самозанятые люди с инвалидностью, или ФЛПами, ветераны с инвалидностью, которые хотят начать свой бизнес. Они смогут приобрести необходимую им специальную мебель, оборудование, вспомогательные устройства, как подъемники или пандусы. Также работодатели смогут получить компенсацию за обустройство рабочего места для вернувшегося с войны с инвалидностью работника-ветерана", — отметила Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

С начала 2025 года по этой программе государство компенсировало бизнесу расходы на обустройство почти 300 рабочих мест, инвестировав в безбарьерность 16 млн грн.

Кроме этого, согласно решению Правительства расширен перечень вспомогательных средств, за которые можно получить компенсацию по программе. В частности, перечень дополнен техническими средствами, программным обеспечением и услугами, которые обеспечивают перевод с/на украинский жестовый язык, как офлайн, так и онлайн. Решение правительства вступит в силу после публикации.

Справка Finance.ua:

Напомним, программу предоставления компенсаций работодателям расходов на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью Правительство ввело в августе 2023 года. По условиям программы сумма компенсации с 1 января 2025 года составляет до 120 тыс. грн — за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I группы, до 80 тыс. грн. грн — для людей с инвалидностью II группы.

В 2024 году программой воспользовались более 1500 предпринимателей, которые обустроили около 2000 рабочих мест для людей с инвалидностью. Государство компенсировало бизнесу расходы на 129 млн. грн.

Программа предоставления компенсации работодателям затрат на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью является частью флагманского проекта Министерства экономики Украины «Работа без барьеров», реализуемого во исполнение Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине.

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