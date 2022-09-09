Правительство распределило прибыль ПриватБанка: на что пойдут средства — Finance.ua
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Правительство распределило прибыль ПриватБанка: на что пойдут средства

Фондовый рынок
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Правительство распределило прибыль ПриватБанка: на что пойдут средства
Правительство распределило прибыль ПриватБанка: на что пойдут средства
Кабинет Министров утвердил годовой отчет АО КБ «ПриватБанк» за 2021 год. На выплату дивидендов в госбюджет будут направлены 80% прибыли банка.
Об этом свидетельствует постановление правительства от 07 сентября 2022 г. № 790-р.
Правительство утвердило такое распределение чистой прибыли Банка за 2021 год и размер годовых дивидендов, которые направляются:
  • 80% чистой прибыли в размере 28,040 млрд гривен — на выплату дивидендов в государственный бюджет;
  • 5% чистой прибыли в размере 1,753 млрд гривен — в резервный фонд;
  • 15% чистой прибыли в размере 5,258 млрд гривен — на покрытие накопленных убытков прошлых лет.
Отметим, ПриватБанк в марте 2022 года в полном объеме произвел авансовое перечисление в государственный бюджет 28 млрд гривен годовых дивидендов за 2021 год. Они направлены на выплату акционеру банка — государству.

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По материалам:
РБК-Україна
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