Правительство распределило прибыль ПриватБанка: на что пойдут средства — Finance.ua

Правительство распределило прибыль ПриватБанка: на что пойдут средства Сегодня 15:34 — Фондовый рынок

Правительство распределило прибыль ПриватБанка: на что пойдут средства

Кабинет Министров утвердил годовой отчет АО КБ « ПриватБанк » за 2021 год. На выплату дивидендов в госбюджет будут направлены 80% прибыли банка.

Об этом свидетельствует постановление правительства от 07 сентября 2022 г. № 790-р

Правительство утвердило такое распределение чистой прибыли Банка за 2021 год и размер годовых дивидендов, которые направляются:

80% чистой прибыли в размере 28,040 млрд гривен — на выплату дивидендов в государственный бюджет;

5% чистой прибыли в размере 1,753 млрд гривен — в резервный фонд;

15% чистой прибыли в размере 5,258 млрд гривен — на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

Отметим, ПриватБанк в марте 2022 года в полном объеме произвел авансовое перечисление в государственный бюджет 28 млрд гривен годовых дивидендов за 2021 год. Они направлены на выплату акционеру банка — государству.

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