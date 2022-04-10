Правительство продлило срок выплат переселенцам в Украине — Finance.ua
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Правительство продлило срок выплат переселенцам в Украине

Сегодня 11:01Личные финансы
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Кабинет министров одобрил продление срока получения финансовой помощи для вынужденно перемещенных украинцев.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на открытии заседания правительства.
Ранее сообщалось, что внутренние переселенцы должны зарегистрироваться как ВПЛ (внутренне перемещенные лица) до 14 апреля, чтобы получить выплаты за март.
Однако сейчас, по словам Шмыгаля, конечный срок получения пособия продлили до 30 апреля.
О каком пособии идет речь? Это программа выплат ВПЛ по 2000 гривен взрослым и по 3000 гривен детям.
Также правительство изменило порядок предоставления работодателю компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Оформить статус переселенца можно теперь уже после трудоустройства.

Справка Finance.ua:

  • пособие ВПЛ «на проживание» предоставляется ежемесячно с месяца обращения на период военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены;
  • как и где подать заявление, чтобы получить справку ВПЛ, и другие детали выплаты внутренним переселенцам — мы рассказали по ссылке;
  • к слову, пенсионеры не потеряют пенсию, если встанут на учет как внутренне перемещенные лица и подадут заявку на выплату ежемесячного пособия в 2000 гривен.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам: Finance.ua
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