Правительство приняло решение о цене на газ во время военного положения — Finance.ua

Правительство приняло решение о цене на газ во время военного положения

Сегодня 15:00 — Энергетика

Цены на газ в Украине во время военного положения остаются без изменений. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Сегодня принимаем решение о том, что цены на газ для людей остаются без изменений. Никакого повышения. 8 грн за куб, как и было. Также льготная цена будет действовать для предприятий, выполняющих жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства", — подчеркнул премьер.

Отдельным решением Правительство рекомендует местным органам власти и коммунальным предприятиям во время действия военного и чрезвычайного положения в Украине не повышать тарифы на коммунальные услуги.

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«Тарифы для людей не должны расти. Но мы также призываем украинцев продолжать платить за коммунальные услуги, чтобы у предприятий была возможность производить ремонты и платить заработные платы работникам», — пояснил Шмыгаль.

сейчас по возможности платить по счетам, но за неуплату никого отключать от газоснабжения не будут. В то же время, в Нафтогазе обратили внимание, что после окончания войны нужно будет уплатить за объемы газа, потребленные за этот период. Ранее в «Нафтогазе» объяснили , что будет, если не платить по счетам за газ во время войны. В компании посоветовалиВ то же время, в Нафтогазе обратили внимание, что после окончания войны нужно будет уплатить за объемы газа, потребленные за этот период.

Также в офисе Президента сообщали, что тарифы на электроэнергию для населения Украины при потреблении до 250 кВт*ч в месяц не будут расти и составят 1,44 грн за кВт*ч по меньшей мере на следующие полгода.

Справка Finance.ua:

Кто может получить спецсубсидию на электрообогрев. Украинцы смогут получить специальную субсидию на электрообогрев. Однако такие исключения были сделаны не для всех. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная. По ее словам, есть люди, которые нуждаются в этом. Как рассказала Лазебная, спецсубсидию смогут получить украинцы, проживающие на линии разграничения. Она составит примерно 1500-1700 гривен.

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