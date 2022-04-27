Шмыгаль уверен, что в ближайшие годы Украина станет экспортером природного газа — Finance.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что в ближайшие годы Украина станет экспортером природного газа.
«Я уверен, что в ближайшие годы Украина станет экспортером природного газа», — сказал Шмыгаль в эфире национального телемарафона во вторник днем.
Также он отметил, что в настоящее время у Украины есть возможность собственной добычей обеспечивать свои нужды.
Кроме того, по словам премьера, во время визита в Вашингтон он обсуждал с американскими коллегами вопросы энергетического сотрудничества и вопросы энергетического эмбарго россии, а также вопросы диверсификации поставки топлива в Украину.