Правительство планирует расширить программу доступных кредитов на проекты распределенной генерации. — Finance.ua
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Правительство планирует расширить программу доступных кредитов на проекты распределенной генерации.

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Правительство планирует расширить программу доступных кредитов на проекты распределенной генерации.
Правительство планирует расширить программу доступных кредитов на проекты распределенной генерации.
Кабинет Министров готовит решение о расширении программы «Доступные кредиты 5−7-9%» на проекты распределенной генерации. Речь идет о сумме до 150 млн грн кредита на льготных условиях, что достаточно для реализации небольших проектов.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики по итогам совещания с участием бизнеса, представителей государственной и региональной власти.
Среди ключевых вопросов, поднимаемых во время совещания бизнес, — доступ к финансовым ресурсам, необходимым для реализации проектов распределенной генерации.
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«Один из инструментов, который зарекомендовал себя очень хорошо и который государство может предложить бизнесу — льготное кредитование по программе 5−7-9. В настоящее время правительство готовит решение о расширении этой программы на проекты распределенной генерации. Это до 150 миллионов гривен кредита на льготных условиях, что достаточно для реализации небольших проектов. В то же время мы будем работать с нашими партнерами из ЕБРР и Европейским инвестиционным банком над тем, чтобы быстрее привлечь средства Ukraine Facility на восстановление энергетики», — отметил заместитель министра экономики Алексей Соболев.

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Как отмечалось на совещании, муниципальные власти могут реализовать собственные проекты по увеличению имеющихся энергомощностей теплокоммунэнерго посредством государственно-частного партнерства.
В ходе совещания поднимались также вопросы страхования военных рисков, решений, позволяющих коммерческим банкам активнее кредитовать проекты распределенной генерации и т. д.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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