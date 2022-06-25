Правительство обеспечило выплату пенсий недееспособным перемещенным лицам, у которых нет опекунов — Finance.ua

Правительство обеспечило выплату пенсий недееспособным перемещенным лицам, у которых нет опекунов Сегодня 10:45 — Личные финансы

Марина Лазебная, министр социальной политики Украины, сообщила , что Правительство приняло разработанное Минсоцполитики решение, обеспечивающее выплату пенсий и государственной социальной помощи людям, признанным судом недееспособными и перемещенным в связи с вооруженной агрессией российской федерации из регионов, где ведутся активные боевые действия, в более безопасные регионы.

Решение Правительства предусматривает возможность перечислять пенсии или государственную социальную помощь недееспособным людям, которым не назначены опекуны или которые потеряли связь с опекунами и находятся в учреждениях на полном государственном содержании с проживанием.

В частности, органы Пенсионного фонда смогут перечислять таким людям часть пенсии или социальной помощи на счета заведений, в которых они находятся, на основании уведомления от уполномоченного лица органа опеки и попечительства.

Также решение Правительства обеспечивает информирование Пенсионного фонда Украины или структурного подразделения по социальной защите населения о временном перемещении (эвакуации) человека.

Решение регулирует учет информации о людях, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, которым не назначен опекун или с опекуном которых потеряна связь во время действия военного положения, органами опеки и попечительства в административно-территориальной единице их временного пребывания.

Это позволит оперативно решать вопросы, связанные с защитой и обеспечением потребностей недееспособных людей.

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