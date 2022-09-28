Правительство изменило условия грантовой программы «єРобота» — Finance.ua

Правительство изменило условия грантовой программы «єРобота» Сегодня 11:02 — Личные финансы

Правительство изменило условия грантовой программы «єРобота»

Кабинет Министров расширил направления использования грантовых средств в рамках программы «єРобота».

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Теперь победители программы могут тратить полученные средства для покрытия следующих направлений расходов:

закупка программного обеспечения, домашних животных и птицы, многолетних насаждений, посевного материала, сырья, материалов, товаров и услуг, связанных с реализацией бизнес-плана (до 50% всех средств);

арендную плату за нежилые помещения (до 25% всех средств);

арендную плату за оборудование (до 10% всех средств);

лизинг оборудования, кроме личного автотранспорта (до 50% всех средств);

услуги маркетинга и рекламы (до 10% всех денежных средств);

использование в предпринимательской деятельности прав других хозяйствующих субъектов (коммерческая концессия).

Также теперь в уже утвержденный бизнес-план могут быть внесены изменения.

При увеличении стоимости предмета договора с поставщиком может быть произведена доплата суммы средств в рамках предельного размера микрогранта получателя. В таком случае получатель вносит соответствующие изменения в бизнес-план, направляет его на согласование в уполномоченный банк и в соответствующий региональный центр занятости.

В случае изменения целевого назначения получатель обращается в Государственный центр занятости (ГЦЗ) с соответствующим заявлением, изложенным в произвольной форме по обоснованию изменения целевого назначения средств микрогранта.

Комиссия ГЦЗ на ближайшем заседании принимает соответствующее решение об информировании получателя письмом на электронную почту. ГЦЗ сообщает уполномоченному банку в течение пяти рабочих дней с момента принятия положительного решения об изменении целевого назначения.

Кроме этого, в постановление внесены изменения по проверке деловой репутации заемщика, а именно — уточненные и детализированные критерии для отказа.

«Мы ведем постоянный диалог с бизнесом, анализируем и усовершенствуем условия предоставления грантов для предпринимателей. Мы понимаем, что в эти турбулентные времена нужно сделать правила выдачи грантов более гибкими, предусмотреть новые актуальные направления расхода грантовых средств. Следовательно, подчеркиваем, что программа „єРобота“ динамична, однако сохраняет свои основные цели, каковыми являются создание рабочих мест и активизация предпринимательской деятельности», — подчеркнула Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Юлия Свириденко.

Справка Finance.ua:

правительственный проект «єРобота» предусматривает предоставление украинцам грантов для начала бизнеса, развития предпринимательства и обучения;

он направлен на активизацию предпринимательской деятельности и стимулирование создания рабочих мест;

получить гранты могут как начинающие предприниматели, так и люди, уже имеющие опыт в бизнесе. Подача заявки на грант осуществляется через Портал Дія.



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