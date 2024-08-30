Правительство хочет отменить прожиточный минимум — Finance.ua

Правительство хочет отменить прожиточный минимум
В Украине может быть отменен прожиточный минимум. Вместо этого показателя введут другой.
Какая стоимостная величина будет вместо прожиточного минимума
Министр Оксана Жолнович рассказала в эфире телемарафона, что социальная помощь будет зависеть от определенных характеристик. В частности, от состава домохозяйства и семьи нуждающегося.
Мы хотим отойти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады
сказала Оксана Жолнович, министр социальной политики:
Она уточнила, что введение единого значения вместо разных выплат упростит работу самой системы.
Как пояснила министр, сейчас планируется, что пособие будет предоставляться в следующих случаях:
- в связи с потерей трудоспособности;
- в результате недостаточного финансового обеспечения.
Нынешний прожиточный минимум, по словам Жолновича, слишком мал и не соответствует действительности.
Напомним, согласно официальным данным Министерства социальной политики Украины, прожиточный минимум в Украине с 2015 по 2024 год претерпел значительные изменения, повысившись почти в 2,5 раза. Так, в 2015 году эта сумма составляла 1 218 грн, а в 2024 году — 3 028 грн.
Из года в год Верховная Рада Украины утверждала новые размеры прожиточного минимума, учитывая бюджетные возможности и экономическое развитие страны.
Однако инфляция и рост цен, особенно на продукты и коммунальные услуги, значительно превысили темпы повышения прожиточного минимума. Вследствие этого многие украинцы, особенно те, кто зарабатывает около минимума, столкнулись с трудностями в покрытии своих ежедневных расходов.
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