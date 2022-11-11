Повышенное пособие от ООН: кто и как может получить 13 тыс. грн — Finance.ua

Повышенное пособие от ООН: кто и как может получить 13 тыс. грн Сегодня 13:01 — Личные финансы

Повышенное пособие от ООН: кто и как может получить 13 тыс. грн

ООН совместно с Благотворительным фондом «Право на захист» начали денежные выплаты украинцам. Они будут получать по 2200 грн. в течение шести месяцев. Общая сумма пособия составляет 13 200 грн.

Новое пособие ООН предусмотрено для тех, кто не получал ранее выплат от международных организаций. Украинцы, регистрировавшиеся на денежное пособие до 1 сентября, получат деньги всего за три месяца (6600 грн).

Кто может получить повышенное пособие от ООН

В первую очередь пособие получат уязвимые категории украинцев, а также наиболее пострадавшие от войны:

семьи (ВПЛ), которые были перемещены в течение последних 30 дней;

пострадавшие домохозяйства от внезапных обстрелов;

семьи, потерявшие члена семьи или средства к существованию (поврежденный/утраченный магазин, ферма, скот и т.д.) в результате проведения военных действий.

Также пособие могут получить переселенцы, которые переместились более 30 дней назад и имеют доход менее 5400 грн на человека (за последние три месяца) и отвечают хотя бы одному из критериев уязвимости:

имеют двоих или более детей; в семье есть лица с инвалидностью; домохозяйство ведется одним лицом (мужчиной или женщиной); есть беременные женщины и женщины с детьми младше двух лет; имеют пожилых людей (55+ лет) в семье.

Читайте также Как сняться с учета ВПЛ — инструкция

Как подать заявку

Подать заявку можно в Киеве, Киевской (Бровары, Ирпень, Буча), Харьковской и Черниговской областях. В Киевской области работает мобильная группа, еще две — в Черниговской области. Совсем скоро организация фонда начнет работу в Харьковской области и начнет принимать заявки.

Адресы пунктов сбора данных можно узнать по ссылке

Какие документы необходимы для повышенного пособия от ООН

При регистрации на пособие от ООН должны присутствовать все члены семьи, которые пострадали и будут получать пособие, с оригиналами документов:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер;

свидетельство о рождении детей;

номер банковской карты (карты єПідтримка не подходят);

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости.

При регистрации предоставляется также номер телефона, на который будут производиться выплаты. Представители фонда могут провести небольшое интервью, информация будет конфиденциальной и занесена в базу Благотворительного фонда «Право на захист».

Вікна По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.