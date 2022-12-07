Повлияет ли отключение света на цены на продукты: прогноз Минагрополитики — Finance.ua

Повлияет ли отключение света на цены на продукты: прогноз Минагрополитики Сегодня 19:02 — Личные финансы

Повлияет ли отключение света на цены на продукты: прогноз Минагрополитики

Перебои с электроснабжением не повлияют на стоимость продуктов питания в Украине и не спровоцируют дефицита на них.

Как передает Минагрополитики , это подчеркнул первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

«Доля электроэнергии в зависимости от типа продукции влияет на цену от 3% до 5%. Все зависит от того, какая в дальнейшем будет частота отключений и, соответственно, потребностей использования более дорогих альтернативных источников. Если ситуация будет как сейчас, с прогнозируемым плановым отключением, существенного удорожания не предвидится. Будут незначительные корректировки на несколько процентов, но не более», — отметил он.

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К тому же, добавил первый замминистра, многие генераторы уже направляются в Украину. Они заказаны на средства предприятий, а также профинансированы международными партнерами. Доставка ожидается в ближайшее время.

Высоцкий также отметил, что сокращение площадей сева озимых культур может повлиять на объемы экспорта, а не на внутренний рынок. Ведь Украина выращивает вдвое больше продукции, чем нужно для потребления.

«Сокращение посева уменьшит экспорт, но даже при имеющихся засеянных площадях у Украины будет вдвое больше выращенной агропродукции, чем нужно для потребления. Это может повлиять на объем экспорта, но не на внутренний рынок», — сказал Высоцкий.

Он детализировал, что в Украине выращивают значительно больше зерновых, масличных культур и соответственно получают больше продуктов их переработки, чем нужно для внутреннего потребления. Значительная часть продукции всегда отправляется на экспорт, но при необходимости она будет направлена не на экспорт, а на внутренний рынок.

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Укрінформ По материалам:

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