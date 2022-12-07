Повлияет ли отключение света на цены на продукты: прогноз Минагрополитики — Finance.ua
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Повлияет ли отключение света на цены на продукты: прогноз Минагрополитики

Личные финансы
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Повлияет ли отключение света на цены на продукты: прогноз Минагрополитики
Повлияет ли отключение света на цены на продукты: прогноз Минагрополитики
Перебои с электроснабжением не повлияют на стоимость продуктов питания в Украине и не спровоцируют дефицита на них.
Как передает Минагрополитики, это подчеркнул первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
«Доля электроэнергии в зависимости от типа продукции влияет на цену от 3% до 5%. Все зависит от того, какая в дальнейшем будет частота отключений и, соответственно, потребностей использования более дорогих альтернативных источников. Если ситуация будет как сейчас, с прогнозируемым плановым отключением, существенного удорожания не предвидится. Будут незначительные корректировки на несколько процентов, но не более», — отметил он.
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К тому же, добавил первый замминистра, многие генераторы уже направляются в Украину. Они заказаны на средства предприятий, а также профинансированы международными партнерами. Доставка ожидается в ближайшее время.
Высоцкий также отметил, что сокращение площадей сева озимых культур может повлиять на объемы экспорта, а не на внутренний рынок. Ведь Украина выращивает вдвое больше продукции, чем нужно для потребления.
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«Сокращение посева уменьшит экспорт, но даже при имеющихся засеянных площадях у Украины будет вдвое больше выращенной агропродукции, чем нужно для потребления. Это может повлиять на объем экспорта, но не на внутренний рынок», — сказал Высоцкий.
Он детализировал, что в Украине выращивают значительно больше зерновых, масличных культур и соответственно получают больше продуктов их переработки, чем нужно для внутреннего потребления. Значительная часть продукции всегда отправляется на экспорт, но при необходимости она будет направлена не на экспорт, а на внутренний рынок.
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По материалам:
Укрінформ
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