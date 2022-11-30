Украинцам обещают снижение цен на продукты уже в декабре — Finance.ua
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Украинцам обещают снижение цен на продукты уже в декабре

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В Украине ожидается очередное изменение цен на продукты уже в ближайшее время — в декабре. Вероятнее всего, что из-за регулярных отключений электроэнергии и дополнительных затрат производственников на генераторы и горючее к ним, цены ощутимо возрастут. Однако стоимость некоторых товаров может снизиться.
Такие соображения высказали эксперты Всеукраинского аграрного совета.
По мнению экспертов, благодаря хорошему урожаю круп, собранному в этом году, в Украине будет переизбыток этих продуктов. И поэтому цены на них будут падать. Следовательно, должна подешеветь и любимая многими украинцами гречка. Ведь из ближайших соседей, кроме россии и беларуси, больше нигде гречку не едят. Конечно, в обе эти страны мы со своим товаром не пойдем, а значит, будем есть гречку сами. А ее в этом году уродило немало. Потому аграрии будут вынуждены снижать цену на свой продукт.
Кроме того, вполне возможно и снижение цены на муку. Большого обвала цен не будет. Но и крупы, и пшеничная мука могут подешеветь на 5%.
В то же время цена на остальные продукты подскочит. Ведь из-за использования альтернативных источников электроэнергии стоимость их производства и хранения вырастет кое-где в 5 раз.
«Мы будем наблюдать удорожание ряда продуктов на 10-15% в зависимости от категории», — говорят эксперты.
Речь идет в первую очередь о пищевых продуктах, на производство которых тратится много электроэнергии. Следовательно, цены на них могут вырасти следующим образом:
  • на мясо — до 10%;
  • на молоко и кисломолочные продукты — до 15%;
  • на кондитерские изделия — до 12%;
  • на хлеб и подсолнечное масло — до 10%;
  • на овощи из борщового набора — до 20%.
А вот что касается цен на фрукты, то они могут остаться на нынешнем уровне. Причем как отечественные, так и зарубежные.
В то же время, дефицит продуктов в Украине эксперты не предвидят. Но цены, конечно, не каждому будут по силам.

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По материалам:
Today.ua
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