Поступления средств в банки в управлении ФГВФЛ в феврале составили 29,5 млн грн — Finance.ua

Больше всего средств поступило от погашения кредитов — 24,8 млн грн. В частности, поступления от погашения кредитов получили:
АО «КБ «Земельный капитал» — 15,5 млн грн;
ПАО «КБ «Премиум» — 5,8 млн грн;
АО АКБ «Аркада» — 3,4 млн грн.
От продажи активов банки получили 4,4 млн грн, от аренды имущества — 0,3 млн грн.
В целом за январь-февраль 2022 года поступления средств в банки в управлении Фонда составили 109,0 млн грн, из которых 65,0 млн грн поступило от продажи имущества, 43,4 млн грн — от погашения кредитов, 0,6 млн грн — от аренды имущества.
Куда направят вырученные деньги? Денежные средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».