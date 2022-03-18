Поступления средств в банки в управлении ФГВФЛ в феврале составили 29,5 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Поступления средств в банки в управлении ФГВФЛ в феврале составили 29,5 млн грн

Сегодня 18:21Казна и Политика
21
В феврале 2022 года поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов, составили 29,5 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
Больше всего средств поступило от погашения кредитов — 24,8 млн грн. В частности, поступления от погашения кредитов получили:
  • АО «КБ «Земельный капитал» — 15,5 млн грн;
  • ПАО «КБ «Премиум» — 5,8 млн грн;
  • АО АКБ «Аркада» — 3,4 млн грн.
От продажи активов банки получили 4,4 млн грн, от аренды имущества — 0,3 млн грн.
В целом за январь-февраль 2022 года поступления средств в банки в управлении Фонда составили 109,0 млн грн, из которых 65,0 млн грн поступило от продажи имущества, 43,4 млн грн — от погашения кредитов, 0,6 млн грн — от аренды имущества.
Куда направят вырученные деньги? Денежные средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.