Поступления средств в банки в управлении ФГВФЛ в феврале составили 29,5 млн грн — Finance.ua

Поступления средств в банки в управлении ФГВФЛ в феврале составили 29,5 млн грн

Сегодня 18:21 — Казна и Политика

В феврале 2022 года поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов, составили 29,5 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Больше всего средств поступило от погашения кредитов — 24,8 млн грн. В частности, поступления от погашения кредитов получили:

АО «КБ «Земельный капитал» — 15,5 млн грн;

ПАО «КБ «Премиум» — 5,8 млн грн;

АО АКБ «Аркада» — 3,4 млн грн.

От продажи активов банки получили 4,4 млн грн, от аренды имущества — 0,3 млн грн.

В целом за январь-февраль 2022 года поступления средств в банки в управлении Фонда составили 109,0 млн грн, из которых 65,0 млн грн поступило от продажи имущества, 43,4 млн грн — от погашения кредитов, 0,6 млн грн — от аренды имущества.

Куда направят вырученные деньги? Денежные средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

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