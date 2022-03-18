ФГВФЛ приступил к выплате гарантированного возмещения вкладчикам Проминвестбанка — Finance.ua

ФГВФЛ приступил к выплате гарантированного возмещения вкладчикам Проминвестбанка

Сегодня 14:10 — Личные финансы

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) с 18 марта приступил к выплате гарантированного возмещения в пределах 200 тыс. грн вкладчикам Промышленно-инвестиционного банка.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Где получить выплаты? Согласно сообщению, для получения средств вкладчики могут обратиться с документом, удостоверяющим личность, и идентификационным номером к банкам-агентам фонда — Ощадбанка, ПриватБанка, Укргазбанка, Кредобанка, Правэкс Банка, Альфа Банка, ПУМБ, ТАСкомбанка, Идея Банка, банка «Пивденный», а также Универсал банка.

Возмещение средств вкладчикам осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода ФГВФЛ банка с рынка, но не более 200 тыс. грн независимо от количества вкладов в одном банке.

Как сообщалось, Национальный банк Украины 25 февраля отозвал банковскую лицензию и ликвидировал находящиеся под контролем Российской Федерации банки: АО «Международный резервный банк» (ранее АО «Сбербанк») и «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (ПАО «Проминвестбанк») , который на 99,77% принадлежит ПАО «Сбербанк России» и Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»

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