ФГВФЛ приступил к выплате гарантированного возмещения вкладчикам Проминвестбанка — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

ФГВФЛ приступил к выплате гарантированного возмещения вкладчикам Проминвестбанка

Сегодня 14:10Личные финансы
23
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) с 18 марта приступил к выплате гарантированного возмещения в пределах 200 тыс. грн вкладчикам Промышленно-инвестиционного банка.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Где получить выплаты? Согласно сообщению, для получения средств вкладчики могут обратиться с документом, удостоверяющим личность, и идентификационным номером к банкам-агентам фонда — Ощадбанка, ПриватБанка, Укргазбанка, Кредобанка, Правэкс Банка, Альфа Банка, ПУМБ, ТАСкомбанка, Идея Банка, банка «Пивденный», а также Универсал банка.
Возмещение средств вкладчикам осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода ФГВФЛ банка с рынка, но не более 200 тыс. грн независимо от количества вкладов в одном банке.
Как сообщалось, Национальный банк Украины 25 февраля отозвал банковскую лицензию и ликвидировал находящиеся под контролем Российской Федерации банки: АО «Международный резервный банк» (ранее АО «Сбербанк») и «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (ПАО «Проминвестбанк») , который на 99,77% принадлежит ПАО «Сбербанк России» и Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.