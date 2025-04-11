Поступления единого взноса в I квартале выросли до 148 млрд грн — Finance.ua

Поступления единого взноса в I квартале выросли до 148 млрд грн Сегодня 10:14 — Казна и Политика

Поступления единого взноса в I квартале выросли до 148 млрд грн

В январе — марте 2025 г. поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 148 млрд грн.

Передает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году фонды социального страхования в этом году получили на 24,7% (29,3 млрд грн) больше. За январь — март 2024 года было уплачено 118,7 млрд грн единого взноса.

Единый взнос автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования. Единый взнос — основной источник наполнения фондов социального страхования, за счет которых финансируются государственные социальные программы, осуществляется выплата пенсий, материальной помощи гражданам и т. д.

Минимальный страховой взнос для ФЛП — 1 760 грн (22% х 8 000 грн).

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