Поступление иностранной бюджетной помощи в октябре выросло до 3,7 млрд долларов — Finance.ua

Поступление иностранной бюджетной помощи в октябре выросло до 3,7 млрд долларов
Украина получила 1,3 млрд долларов от МВФ, 2 млрд евро от ЕС и 500 млн долларов от Всемирного банка под гарантии Великобритании.
Об этом говорится в Telegram-канале Центра экономической стратегии.
Все полученные в октябре денежные средства были кредитными. Грантов в прошлом месяце в Украину не поступало. Однако эти кредиты предоставляются на льготных условиях, и они позволяют стране выжить.
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«Украина нуждается в устойчивой финансовой поддержке в этом и в следующем году, чтобы победить в войне. Мы ожидаем решений от международных финансовых организаций или стран Большой семерки по поводу механизма, который сможет это обеспечить», — комментирует экономист ЦЭС Максим Самойлюк.
В целом с начала войны Украина получила 23,1 млрд долларов грантов и кредитов от иностранных партнеров.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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