В течение января-октября 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 575,7 млрд гривен — Finance.ua

В течение января-октября 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 575,7 млрд гривен Сегодня 08:33 — Казна и Политика

Налогоплательщики поддерживают наше государство в сложное военное время, добросовестно уплачивая в бюджет налоги. Благодаря активной гражданской позиции наших налогоплательщиков государство стабильно получает средства для обеспечения вооруженных сил Украины и социальных выплат.

Так, в январе-октябре текущего года поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета по платежам, контролируемым ГНС, составляют 575,7 млрд грн. Это на 87,6 млрд грн, или на 17,9%. больше, чем в январе-октябре 2021 года.

Показатели росписи Министерства финансов Украины по доходам общего фонда государственного бюджета выполнены на 101,8%, дополнительные поступления — 9,9 млрд гривен. Возмещен НДС на счета плательщиков — 62,9 млрд гривен.

В октябре 2022 года поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета составляют 42,4 млрд грн. Это на 3,8 млрд грн, или на 9,9% больше, чем в октябре 2021 года. Возмещен НДС на счета плательщиков — 10,9 млрд гривен.

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