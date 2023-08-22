Посол назвал отрасли в Украине, в которых заинтересован французский бизнес — Finance.ua

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Посол назвал отрасли в Украине, в которых заинтересован французский бизнес

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Посол назвал отрасли в Украине, в которых заинтересован французский бизнес
Посол назвал отрасли в Украине, в которых заинтересован французский бизнес
Французский бизнес заинтересован в развитии атомных мощностей в Украине, разработке литиевых залежей, участии в проектах в сфере строительства и транспорта и гуманитарном разминировании.
Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью Lb.ua.
«Французская сторона заинтересована в развитии атомных мощностей (открываются новые возможности сотрудничества в этом направлении). В разработке литиевых залежей. В Европе есть только две страны, которые имеют большие по объему залежи лития — Португалия и Украина. В нашем государстве есть четыре месторождения, два из которых размещены в зоне, где идут бои», — сказал дипломат.
По его словам, хорошие перспективы также имеет участие французской стороны в гуманитарном разминировании.
«Французские компании вышли на посольство, и мы передали правительству предложения о помощи на этом важном направлении. Причем французы готовы приступить к работе уже сейчас», — акцентировал посол Украины.
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Он сообщил, что французские компании также интересует сфера строительства, восстановления инфраструктуры. В этом контексте посол привел в пример работу компании «Neo-Eco», у которой есть уникальные технологии, помогающие восстанавливать с нуля разрушенные дома. Она уже восстановила 25 домов в Гостомеле, сообщил дипломат.
Кроме того, французы также интересуются транспортной сферой, отметил Омельченко.
«Буквально недавно началась реализация проекта приобретения для „Укрзалізниці“ 19 тыс. тонн рельсов. У нас на очереди переговоры с компанией Alstom, которая также готова к конкурентной борьбе на рынке восстановления», — сообщил посол.
По материалам:
Укрінформ
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