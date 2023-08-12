Особенности жизни во Франции: стоимость аренды, продуктов и содержания авто — Finance.ua

Особенности жизни во Франции: стоимость аренды, продуктов и содержания авто Сегодня 17:27 — Личные финансы

Особенности жизни во Франции: стоимость аренды, продуктов и содержания авто

Расходы на аренду жилья во Франции составляют наибольшую статью расходов из семейного бюджета французов. Дороже всего будет снять квартиру в столице страны.

Цены в Париже стартуют от 500 евро за крошечную квартиру площадью 9 — 10 квадратных метров, где гостиная, кухня и спальня — в комнате. За более комфортное жилье нужно выложить от 1000 евро.

В других крупных французских городах — Марселе и Лионе — уровень цен на аренду на порядок ниже. А в маленьких — съем однокомнатной квартиры обойдется где-то в 300 — 400 евро.

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Обычно квартиры сдаются в аренду без мебели. Возможно арендовать и уже обустроенное жилье, но цена, конечно, будет выше.

На меблировку пустой квартиры нужно будет потратить немало средств, потому что покупать нужно буквально все — от холодильника до тарелок с вилками. Но, к счастью, почти в каждом городе есть рынки, где можно купить подержанную мебель и бытовую технику. Цены здесь значительно ниже, например:

холодильник — 60 евро;

стиральная машина — 100 евро;

микроволновка — 25 евро;

стол — от 10 до 20 евро;

диван — 100 евро.

Стоимость коммунальных услуг составляет в среднем 150 евро в месяц. Доступ к интернету обойдется еще в 20 — 30 евро, а мобильная связь — от 5 евро.

При съеме квартиры стороны заключают договор аренды. Арендатор должен внести залог в размере не менее месячной платы.

Распространенной практикой является внесение в договор поручителя на случай, если арендатор не в состоянии оплатить ренту или повредит имущество. Отдельно в документе может быть прописан пункт о доброжелательности к соседям.

Стоимость продуктов во Франции

За последний год цены на продукты во Франции, как вообще в Европе, выросли. В 2023 году в магазинах ценники таковы:

хлеб — от 1,6 евро;

молоко — 1 евро/литр;

сыр — от 9 евро/килограмм;

курица — от 5 евро/килограмм;

говядина — около 20 евро/килограмм;

бананы — 2 евро/килограмм;

персики — 2 — 3 евро/килограмм;

арбузы — 3 евро/килограмм.

В городах также работают рынки. Цены в сетевых супермаркетах значительно ниже, чем на рынке, однако качество продуктов уступает.

На семью из двух человек месячные расходы на продукты составляют около 500 евро. В воскресенье большинство магазинов не работает.

Транспорт в стране

В крупных французских городах система общественного транспорта очень развита. К примеру, парижский метрополитен имеет 16 линий.

Стоимость одной поездки на метро или автобусе составляет 2 — 2,5 евро. Однако цена также зависит от того, сколько зон охватывает маршрут. Месячный абонемент, действительный на все виды транспорта, стоит 80 евро.

За пределами больших городов ситуация с общественным транспортом хуже. В городках автобусы ездят редко, поэтому без автомобиля не обойтись.

Например, часто на работу приходится ехать 20 — 30 километров от дома. Стоимость топлива во Франции следующая:

дизель — 1,8 евро/литр;

бензин — 1,9 евро/литр;

газ — около 1 евро/литр.

Ограничение скорости в городах — 50 километров в час, за городом — от 80 до 110 километров в час, на шоссе — 130 километров в час. В дождь максимальная разрешенная скорость движения за городом и на шоссе — до 110 километров в час.

За нарушение ПДД предусмотрены штрафы. Например, за не пристегнутый ремень безопасности, перевозку ребенка до 10 лет без автокресла или превышение скорости налагается штраф от 135 до 750 евро.

Что касается обслуживания и ремонта автомобиля, то перед тем как ехать на СТО, нужно сравнить цены в мастерских. Разница на одну и ту же услугу на нескольких СТО может быть очень существенна.

Уровень бюрократии во Франции, как и в большинстве европейских стран, достаточно высок. Обращаться в государственные и муниципальные учреждения можно как обычным письмом, так и по электронной почте.

Но ответ нужно ждать от недели до нескольких месяцев. Нельзя назвать быстрой и французскую банковскую систему.

К примеру, если удалось оформить банковскую карту только через неделю, то по французским меркам — это очень быстро. Обычно процесс может длиться месяц и больше.

Также следует помнить, что банки устанавливают определенные лимиты на карты для снятия наличных и оплату. К примеру, некоторые банки позволяют снять не более 400 евро в неделю, а за 30 дней потратить не более 1 200 евро.

Лимиты бывают разные — все зависит от банка и самой карты (обычная, золотая и т. п. ). Поэтому стоит либо иметь наличные про запас, либо карту другого банка.

Телеканал 24 По материалам:

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