Пособие на ребенка одинокой матери или отцу: как оформить онлайн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пособие на ребенка одинокой матери или отцу: как оформить онлайн

Личные финансы
6
Пособие на ребенка одинокой матери или отцу: как оформить онлайн
Пособие на ребенка одинокой матери или отцу: как оформить онлайн
Одинокие отцы и матери могут оформить выплату на ребенка онлайн — через «Дію».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Кто имеет право на выплаты на содержание ребенка:
  • одинокие матери, не состоящие в браке;
  • одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или матери. Или запись об отце (матери) проведена по указанию матери (отца, усыновителя ребенка);
  • одинокие матери или родители (в случае смерти одного из родителей), не состоящие в браке.
Размер выплат в 2024 году:
  • для ребенка до 6 лет: 2563 гривны;
  • для ребенка от 6 до 18 лет: 3196 гривен;
  • для ребенка от 18 до 23 лет: 3028 гривен;
Для оформления выплаты онлайн требуется:
  • на портале Дія найти раздел «Помощь на ребенка одинокой матери или отцу»;
  • на странице «Услуги» выбрать «Подать заявление» и пройти авторизацию;
  • выбрать основание для получения пособия;
  • указать данные ребенка, на которого нужно получить пособие;
  • заполнить данные о членах семьи;
  • указать данные о доходах и имуществе, принадлежащих вам и членам вашей семье, и данные о получении выплаты в случае утраты кормильца (в случае ее назначения).
К заявлению необходимо приложить:
  • сканированную копию справки учебного заведения, если ребенок учится по дневной или дуальной форме обучения в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального пред высшего и высшего образования — до окончания таким ребенком учебного заведения, но не дольше, чем до достижения им 23 лет;
  • сканированную копию справки, если ребенок, находящийся на иждивении в интернатном заведении за счет государства, находится дома во время летних каникул.
Затем нужно проверить сформированное заявление и декларацию, подписать электронной подписью или Дія. Підпис и отправить на рассмотрение в орган социальной защиты населения.
Статус рассмотрения заявления будет отображен в личном кабинете на портале Дія.
Подать заявление на получение услуги можно, в частности, заказным письмом в местный орган социальной защиты населения или других уполномоченных лиц.
Для подачи заявления на получение выплат оффлайн требуются следующие документы:
  • Заявление о назначении социального пособия (образец https://bit.ly/4cjJ1kp);
  • Декларация о доходах и имуществе (образец: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0888−19#Text — необходимо выбрать Приложение: 9);
  • Справка о доходах при указании в декларации заработков, информация о которых отсутствует в Государственной налоговой службе, Пенсионном фонде Украины и т. п. и согласно законодательству не может быть получена по соответствующему запросу органа социальной защиты населения. Если доходы невозможно подтвердить справкой — к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размера;
  • Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о рождении ребенка или справка о рождении, или документ о рождении, выданный органом иностранного государства, в котором отсутствуют сведения об отце;
  • Копия свидетельства рождения ребенка;
  • Копия решения об усыновлении ребенка (для усыновителей);
  • Копия свидетельства о смерти одного из супругов и справка о том, что ребенок не получает пенсию или государственное пособие по утрате кормильца (при необходимости);
  • Справка учебного заведения об обучении ребенка по дневной или дуальной форме (до выпуска из учебного заведения, но не дольше, чем до достижения ребенком 23 лет);
  • Справка, если ребенок, находящийся на содержании в интернатном заведении на средства государства, дома во время летних каникул (при необходимости).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.