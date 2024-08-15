Пособие на ребенка одинокой матери или отцу: как оформить онлайн — Finance.ua

Пособие на ребенка одинокой матери или отцу: как оформить онлайн
Одинокие отцы и матери могут оформить выплату на ребенка онлайн — через «Дію».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Кто имеет право на выплаты на содержание ребенка:
- одинокие матери, не состоящие в браке;
- одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или матери. Или запись об отце (матери) проведена по указанию матери (отца, усыновителя ребенка);
- одинокие матери или родители (в случае смерти одного из родителей), не состоящие в браке.
Размер выплат в 2024 году:
- для ребенка до 6 лет: 2563 гривны;
- для ребенка от 6 до 18 лет: 3196 гривен;
- для ребенка от 18 до 23 лет: 3028 гривен;
Для оформления выплаты онлайн требуется:
- на портале Дія найти раздел «Помощь на ребенка одинокой матери или отцу»;
- на странице «Услуги» выбрать «Подать заявление» и пройти авторизацию;
- выбрать основание для получения пособия;
- указать данные ребенка, на которого нужно получить пособие;
- заполнить данные о членах семьи;
- указать данные о доходах и имуществе, принадлежащих вам и членам вашей семье, и данные о получении выплаты в случае утраты кормильца (в случае ее назначения).
К заявлению необходимо приложить:
- сканированную копию справки учебного заведения, если ребенок учится по дневной или дуальной форме обучения в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального пред высшего и высшего образования — до окончания таким ребенком учебного заведения, но не дольше, чем до достижения им 23 лет;
- сканированную копию справки, если ребенок, находящийся на иждивении в интернатном заведении за счет государства, находится дома во время летних каникул.
Затем нужно проверить сформированное заявление и декларацию, подписать электронной подписью или Дія. Підпис и отправить на рассмотрение в орган социальной защиты населения.
Статус рассмотрения заявления будет отображен в личном кабинете на портале Дія.
Подать заявление на получение услуги можно, в частности, заказным письмом в местный орган социальной защиты населения или других уполномоченных лиц.
Для подачи заявления на получение выплат оффлайн требуются следующие документы:
- Заявление о назначении социального пособия (образец https://bit.ly/4cjJ1kp);
- Декларация о доходах и имуществе (образец: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0888−19#Text — необходимо выбрать Приложение: 9);
- Справка о доходах при указании в декларации заработков, информация о которых отсутствует в Государственной налоговой службе, Пенсионном фонде Украины
и т. п.и согласно законодательству не может быть получена по соответствующему запросу органа социальной защиты населения. Если доходы невозможно подтвердить справкой — к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размера;
- Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о рождении ребенка или справка о рождении, или документ о рождении, выданный органом иностранного государства, в котором отсутствуют сведения об отце;
- Копия свидетельства рождения ребенка;
- Копия решения об усыновлении ребенка (для усыновителей);
- Копия свидетельства о смерти одного из супругов и справка о том, что ребенок не получает пенсию или государственное пособие по утрате кормильца (при необходимости);
- Справка учебного заведения об обучении ребенка по дневной или дуальной форме (до выпуска из учебного заведения, но не дольше, чем до достижения ребенком 23 лет);
- Справка, если ребенок, находящийся на содержании в интернатном заведении на средства государства, дома во время летних каникул (при необходимости).
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