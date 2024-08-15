Пособие на ребенка одинокой матери или отцу: как оформить онлайн — Finance.ua

Пособие на ребенка одинокой матери или отцу: как оформить онлайн Сегодня 16:02 — Личные финансы

Пособие на ребенка одинокой матери или отцу: как оформить онлайн

Одинокие отцы и матери могут оформить выплату на ребенка онлайн — через «Дію».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Кто имеет право на выплаты на содержание ребенка:

одинокие матери, не состоящие в браке;

одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или матери. Или запись об отце (матери) проведена по указанию матери (отца, усыновителя ребенка);

одинокие матери или родители (в случае смерти одного из родителей), не состоящие в браке.

Размер выплат в 2024 году:

для ребенка до 6 лет: 2563 гривны;

для ребенка от 6 до 18 лет: 3196 гривен;

для ребенка от 18 до 23 лет: 3028 гривен;

Для оформления выплаты онлайн требуется:

на портале Дія найти раздел «Помощь на ребенка одинокой матери или отцу»;

на странице «Услуги» выбрать «Подать заявление» и пройти авторизацию;

выбрать основание для получения пособия;

указать данные ребенка, на которого нужно получить пособие;

заполнить данные о членах семьи;

указать данные о доходах и имуществе, принадлежащих вам и членам вашей семье, и данные о получении выплаты в случае утраты кормильца (в случае ее назначения).

К заявлению необходимо приложить:

сканированную копию справки учебного заведения, если ребенок учится по дневной или дуальной форме обучения в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального пред высшего и высшего образования — до окончания таким ребенком учебного заведения, но не дольше, чем до достижения им 23 лет;

сканированную копию справки, если ребенок, находящийся на иждивении в интернатном заведении за счет государства, находится дома во время летних каникул.

Затем нужно проверить сформированное заявление и декларацию, подписать электронной подписью или Дія. Підпис и отправить на рассмотрение в орган социальной защиты населения.

Статус рассмотрения заявления будет отображен в личном кабинете на портале Дія.

Подать заявление на получение услуги можно, в частности, заказным письмом в местный орган социальной защиты населения или других уполномоченных лиц.

Для подачи заявления на получение выплат оффлайн требуются следующие документы:

Заявление о назначении социального пособия (образец https://bit.ly/4cjJ1kp);

Декларация о доходах и имуществе (образец: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0888−19#Text — необходимо выбрать Приложение: 9);

— необходимо выбрать Приложение: 9); Справка о доходах при указании в декларации заработков, информация о которых отсутствует в Государственной налоговой службе, Пенсионном фонде Украины и т. п. и согласно законодательству не может быть получена по соответствующему запросу органа социальной защиты населения. Если доходы невозможно подтвердить справкой — к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размера;

Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о рождении ребенка или справка о рождении, или документ о рождении, выданный органом иностранного государства, в котором отсутствуют сведения об отце;

Копия свидетельства рождения ребенка;

Копия решения об усыновлении ребенка (для усыновителей);

Копия свидетельства о смерти одного из супругов и справка о том, что ребенок не получает пенсию или государственное пособие по утрате кормильца (при необходимости);

Справка учебного заведения об обучении ребенка по дневной или дуальной форме (до выпуска из учебного заведения, но не дольше, чем до достижения ребенком 23 лет);

Справка, если ребенок, находящийся на содержании в интернатном заведении на средства государства, дома во время летних каникул (при необходимости).

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