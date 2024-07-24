Послы ЕС согласовали предоставление Украине транша на 4,2 миллиарда евро — Finance.ua

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Послы ЕС согласовали предоставление Украине транша на 4,2 миллиарда евро

Казна и Политика
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Послы ЕС согласовали предоставление Украине транша на 4,2 миллиарда евро
Послы ЕС согласовали предоставление Украине транша на 4,2 миллиарда евро
В среду, 24 июля, послы Евросоюза одобрили предоставление Украине транша в размене 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility. Ранее выделение средств поддержала Еврокомиссия. Об этом в сети Х сообщило венгерское председательство в Совете ЕС.
«Сегодня послы приняли транш в рамках „Украинского плана“, который открывает путь к перечислению почти 4,2 млрд евро на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины. Следующим шагом Совет ЕС перейдет к письменной процедуре», — говорится в сообщении.

Помощь по Ukraine Facility

В феврале 2024 года главы государства и правительств стран-членов Европейского Союза приняли единодушное решение о создании Украинского Фонда в 50 млрд евро для поддержки Украины на протяжении 2024−2027 годов.
В июне в государственный бюджет Украины поступил транш безусловного финансирования в размере 1,9 млрд евро, предусмотренных финансовым инструментом Ukraine Facility. Следующие транши в рамках программы Украина будет получать ежеквартально при условии выполнения установленных индикаторов.
Украина получит грант в размере 3,9 млрд долларов США, эти средства поступят через структуры Всемирного банка. Правительство направит эти деньги на зарплаты спасателям, учителям, медикам, а также программы социальной поддержки.
В бельгийском депозитарии Euroclear анонсировали первый транш доходов от российских активов Украины. Взнос сделают уже в июле этого года, сумма составит 1,55 млрд евро.
По материалам:
УНІАН
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