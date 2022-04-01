Посевная началась уже в 20 областях Украины, — Шмыгаль

Вчера 06:32 — Аграрный рынок

Посевная началась уже в 20 областях Украины, — Шмыгаль

По состоянию на 31 марта уже в 20-ти областях Украины началась посевная кампания. В это время в прошлом году посевная началась только в 15 регионах.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Уже в 20 областях Украины началась посевная. Это действительно положительная новость, ведь в это же время в прошлом году посевная началась только в 15 регионах», — заявил он.

Шмыгаль добавил, что у власти есть осторожный оптимизм относительно площади посевов яровых культур. По оперативным данным, посевную можно провести на 6 млн гектаров земель. Это 80% от площади, которая была засеяна в прошлом году.

«Сегодня наши аграрии не менее мужественно и преданно держат свой фронт. За ними будущая продовольственная безопасность страны и мира. Спасибо за смелость и преданность своему делу», — отметил глава правительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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