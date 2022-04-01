Посевная началась уже в 20 областях Украины, — Шмыгаль — Finance.ua
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Посевная началась уже в 20 областях Украины, — Шмыгаль

Вчера 06:32Аграрный рынок
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Посевная началась уже в 20 областях Украины, — ШмыгальПосевная началась уже в 20 областях Украины, — Шмыгаль
По состоянию на 31 марта уже в 20-ти областях Украины началась посевная кампания. В это время в прошлом году посевная началась только в 15 регионах.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Уже в 20 областях Украины началась посевная. Это действительно положительная новость, ведь в это же время в прошлом году посевная началась только в 15 регионах», — заявил он.
Шмыгаль добавил, что у власти есть осторожный оптимизм относительно площади посевов яровых культур. По оперативным данным, посевную можно провести на 6 млн гектаров земель. Это 80% от площади, которая была засеяна в прошлом году.
«Сегодня наши аграрии не менее мужественно и преданно держат свой фронт. За ними будущая продовольственная безопасность страны и мира. Спасибо за смелость и преданность своему делу», — отметил глава правительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Espreso.tv
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