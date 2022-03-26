Помощь волонтерам: как и где это сделать? — Finance.ua
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Помощь волонтерам: как и где это сделать?

Сегодня 16:00Личные финансы
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Помощь волонтерам: как и где это сделать?
Периоды значительного развития волонтерского движения приходятся на времена обострения кризисных ситуаций в обществе.
Неравнодушные объединяются и помогают нуждающимся. Finance.ua разбирался, какие волонтерские организации есть в Украине и как им помочь.
Перед тем, как хаотично помогать — определитесь, что вам импонирует больше всего. Возможно, вы хотите делать только то, что помогает нашей армии, или вам болит за животных, оставшихся без владельцев на улице, или беспокоитесь о детях в больницах, которым не хватает лекарств.
Лучше прицельно волонтерить и видеть собственный вклад, чем распыляться и чувствовать смуту из-за того, что помогаете незаметно даже для себя.
Найдите тех волонтеров, которые фокусируются на интересующем вас направлении. Они уже знают процессы, наладили контакты и понимают, как именно вы можете стать полезным членом команды.
Сделает список того, как вы можете помочь:
  • у вас есть машина;
  • свободная комната;
  • несколько часов в день, которые вы можете посвятить волонтерству;
  • широкий круг знакомых;
  • знание иностранных языков;
  • умение общаться с государственными учреждениями и т.д.
Даже если вы не будете использовать все форматы, вы поймете, что они также полезны как волонтер.
Есть много опций:
  • сделать благотворительный финансовый взнос. Самый простой вариант, потому что вы выступаете инвестором, а волонтеры находят пути, как превратить деньги в материальную помощь ВСУ, ТрО, переселенцам, детям и т.д.;
  • отдать вещи, которые сейчас необходимы для кого-то. Важно знать, что отдавать и кому. Туфли на каблуке сейчас неуместны в качестве помощи. Больницы, детские дома и дома престарелых нуждаются в одежде;
  • предоставить свои услуги. Можно присоединиться к профессиональному коммьюнити, и вам помогут войти в процессы;
  • найти приют для беженцев. Вы можете предоставлять свое помещение, находить свободные пространства или координировать поиски;
  • стать донором крови. Волонтерские организации помогут вам сдать кровь именно в той больнице и тому человеку, которому это необходимо;
  • стать «руками», то есть физически приобщиться к организации/учреждениям, предлагающим помощь. Например, готовить еду, носить продукты/лекарства адресно, кормить людей, живущих в метрополитене;
  • стать автоволонтером: подвозить людей (как такси, но бесплатно), перевозить грузы разных форматов (продукты, вещи, животных). Найдется занятие для владельцев и небольших авто, и грузовиков;
  • присоединиться к IT-армии: DDoS — вражеские каналы, сайты, отправлять их в спам, писать на них жалобы;
  • создавать петиции;
  • координировать разные процессы, совмещая людей. Например, работать в колл-центре оператором, принимать заявки на эвакуацию, доставку лекарств, вывоз застрявших в квартирах животных или покупку амуниции.
За время войны украинцы-волонтеры уже смогли выстроить процессы. Поэтому если вы ищете, как себя применить в это время, обратитесь к местным волонтерам или представителям официальной организации и спросите, какая помощь сейчас необходима.
Больше читайте в материале — Волонтерские организации, которые сейчас работают в Украине

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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