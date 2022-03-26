Помощь волонтерам: как и где это сделать? — Finance.ua

Помощь волонтерам: как и где это сделать?

Сегодня 16:00 — Личные финансы

Периоды значительного развития волонтерского движения приходятся на времена обострения кризисных ситуаций в обществе.

Неравнодушные объединяются и помогают нуждающимся. Finance.ua разбирался, какие волонтерские организации есть в Украине и как им помочь.

Перед тем, как хаотично помогать — определитесь, что вам импонирует больше всего. Возможно, вы хотите делать только то, что помогает нашей армии, или вам болит за животных, оставшихся без владельцев на улице, или беспокоитесь о детях в больницах, которым не хватает лекарств.

Лучше прицельно волонтерить и видеть собственный вклад, чем распыляться и чувствовать смуту из-за того, что помогаете незаметно даже для себя.

Найдите тех волонтеров, которые фокусируются на интересующем вас направлении. Они уже знают процессы, наладили контакты и понимают, как именно вы можете стать полезным членом команды.

Сделает список того, как вы можете помочь:

у вас есть машина;

свободная комната;

несколько часов в день, которые вы можете посвятить волонтерству;

широкий круг знакомых;

знание иностранных языков;

умение общаться с государственными учреждениями и т.д.

Даже если вы не будете использовать все форматы, вы поймете, что они также полезны как волонтер.

Есть много опций:

сделать благотворительный финансовый взнос . Самый простой вариант, потому что вы выступаете инвестором, а волонтеры находят пути, как превратить деньги в материальную помощь ВСУ, ТрО, переселенцам, детям и т.д.;

. Самый простой вариант, потому что вы выступаете инвестором, а волонтеры находят пути, как превратить деньги в материальную помощь ВСУ, ТрО, переселенцам, детям и т.д.; отдать вещи, которые сейчас необходимы для кого-то . Важно знать, что отдавать и кому. Туфли на каблуке сейчас неуместны в качестве помощи. Больницы, детские дома и дома престарелых нуждаются в одежде;

. Важно знать, что отдавать и кому. Туфли на каблуке сейчас неуместны в качестве помощи. Больницы, детские дома и дома престарелых нуждаются в одежде; предоставить свои услуги. Можно присоединиться к профессиональному коммьюнити, и вам помогут войти в процессы;

Можно присоединиться к профессиональному коммьюнити, и вам помогут войти в процессы; найти приют для беженцев . Вы можете предоставлять свое помещение, находить свободные пространства или координировать поиски;

. Вы можете предоставлять свое помещение, находить свободные пространства или координировать поиски; стать донором крови . Волонтерские организации помогут вам сдать кровь именно в той больнице и тому человеку, которому это необходимо;

. Волонтерские организации помогут вам сдать кровь именно в той больнице и тому человеку, которому это необходимо; стать «руками», то есть физически приобщиться к организации/учреждениям, предлагающим помощь. Например, готовить еду, носить продукты/лекарства адресно, кормить людей, живущих в метрополитене;

то есть физически приобщиться к организации/учреждениям, предлагающим помощь. Например, готовить еду, носить продукты/лекарства адресно, кормить людей, живущих в метрополитене; стать автоволонтером : подвозить людей (как такси, но бесплатно), перевозить грузы разных форматов (продукты, вещи, животных). Найдется занятие для владельцев и небольших авто, и грузовиков;

: подвозить людей (как такси, но бесплатно), перевозить грузы разных форматов (продукты, вещи, животных). Найдется занятие для владельцев и небольших авто, и грузовиков; присоединиться к IT-армии: DDoS — вражеские каналы, сайты, отправлять их в спам, писать на них жалобы;

DDoS — вражеские каналы, сайты, отправлять их в спам, писать на них жалобы; создавать петиции;

координировать разные процессы, совмещая людей. Например, работать в колл-центре оператором, принимать заявки на эвакуацию, доставку лекарств, вывоз застрявших в квартирах животных или покупку амуниции.

За время войны украинцы-волонтеры уже смогли выстроить процессы. Поэтому если вы ищете, как себя применить в это время, обратитесь к местным волонтерам или представителям официальной организации и спросите, какая помощь сейчас необходима.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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