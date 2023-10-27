Помощь партнеров, курс гривны, инфляция — обновленный прогноз от Dragon Capital на конец этого года Сегодня 13:00 — Валюта

Помощь партнеров, курс гривны, инфляция — обновленный прогноз от Dragon Capital на конец этого года

Инвестиционная компания Dragon Capital ожидает курс гривны 39 грн/долл. до конца следующего года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Помощь партнеров

«Мы ожидаем, что иностранные партнеры Украины будут продолжать финансово поддерживать страну и под эгидой МВФ консолидируют $40 млрд прямой бюджетной поддержки в следующем году», — отмечают в компании.

Этого должно быть достаточно для финансирования дефицита бюджета, при условии, что правительство активизирует внутренние заимствования, и будет способствовать дальнейшему росту резервов НБУ до $45 млрд в 2024 году. Это позволит Нацбанку продолжать постепенно смягчать валютные ограничения.

Курс гривны

«Мы улучшаем наш прогноз курса гривны к доллару США, ожидая, что он составит 37 грн/долл. до конца текущего года (по сравнению с предыдущим прогнозом 37,5 грн/долл.) и 39 грн/долл. до конца 2024 года (по сравнению с 41 грн/долл.), поскольку при продолжающейся войне валютно-курсовая стабильность останется ключевой целью для Нацбанка, несмотря на недавний переход к управляемо-гибкому курсу», — прогнозируют в Dragon Capital.

Инфляция

«Мы снижаем наш прогноз инфляции на конец 2023 года на 3,0 п.п. до 6,0% г/г, учитывая более существенное, чем ожидалось снижение фундаментального давления в последние месяцы и увеличение прогнозного урожая для отдельных культур (например, овощей, гречки).Мы прогнозируем, что в 2024 году показатель инфляции ускорится до 8,0%, в том числе из-за увеличения внутренних цен на сельскохозяйственные товары в результате частично восстановления портов Черного моря», — добавляют эксперты компании.

Как и прежде, основные риски для прогноза связаны прежде всего с ходом войны, включая ситуацию на поле боя и повреждение критической инфраструктуры (электроэнергия, газ, порты).

Также объемы и темпы поступления иностранного финансирования остаются ключевыми факторами риска для экономики Украины. Значительное снижение финансовой помощи в 2024 году или длительная задержка с поступлением финансирования может поднять макроэкономическую стабильность, хотя накопленный запас прочности, в том числе в виде рекордно высоких резервов НБУ, позволит определенное время удерживать ситуацию под контролем.

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