Получите помощник с лайфхаками по дорогам Европы бесплатно — Finance.ua

Получите помощник с лайфхаками по дорогам Европы бесплатно Сегодня 16:40 — Личные финансы

Дороги в Европе отличаются от привычных для украинцев наличием платных трасс, участков, мостов, также у каждой страны есть свои правила парковки и цены.

Чтобы вам было легче ориентироваться на дороге в любой стране Европы, мы создали электронный помощник в поездках на авто по Европе, в котором собрали всю важную информацию для водителей.

Электронный помощник в поездках на авто по Европе включает в себя:

🗒️ список платных дорог Европы по странам;

📝 нюансы, где купить виньетки, и методы оплаты;

🅿️ рекомендации по парковке;

⚠️ список стран с платными участками.

Как получить гайд? Заполните форму по Заполните форму по ссылке и получите гайд через несколько минут на свой e-mail.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.