Получите помощник с лайфхаками по дорогам Европы бесплатно — Finance.ua

Получите помощник с лайфхаками по дорогам Европы бесплатно
Дороги в Европе отличаются от привычных для украинцев наличием платных трасс, участков, мостов, также у каждой страны есть свои правила парковки и цены.
Чтобы вам было легче ориентироваться на дороге в любой стране Европы, мы создали электронный помощник в поездках на авто по Европе, в котором собрали всю важную информацию для водителей.
Электронный помощник в поездках на авто по Европе включает в себя:
🗒️ список платных дорог Европы по странам;
📝 нюансы, где купить виньетки, и методы оплаты;
🅿️ рекомендации по парковке;
⚠️ список стран с платными участками.
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