Получить водительские права станет сложнее: в МВД разработали более 250 новых тестовых вопросов — Finance.ua

Как информируют в МВД, кроме новых тестовых вопросов к экзаменационным билетам для сдачи теоретического экзамена также был добавлен совершенно новый раздел «Панель приборов», понимание которого необходимо для управления современными автомобилями.
В сообщении указано, что разработанные вопросы адаптированы к инновационным решениям европейского формата, а именно Франции, опыт которой был проанализирован для примера.
Где можно пройти тестирование
В МВД отмечают, что граждане могут пройти подготовку перед сдачей экзамена, пройдя онлайн-тестирование. Для этого нужно перейти по ссылке.