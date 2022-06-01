Получить водительские права станет сложнее: в МВД разработали более 250 новых тестовых вопросов — Finance.ua

Получить водительские права станет сложнее: в МВД разработали более 250 новых тестовых вопросов

В МВД разработали более 250 новых тестовых вопросов для сдачи теоретического экзамена на водительские права. Они адаптированы к европейскому образцу.

Как информируют в МВД, кроме новых тестовых вопросов к экзаменационным билетам для сдачи теоретического экзамена также был добавлен совершенно новый раздел «Панель приборов», понимание которого необходимо для управления современными автомобилями.

В сообщении указано, что разработанные вопросы адаптированы к инновационным решениям европейского формата, а именно Франции, опыт которой был проанализирован для примера.

Где можно пройти тестирование

В МВД отмечают, что граждане могут пройти подготовку перед сдачей экзамена, пройдя онлайн-тестирование. Для этого нужно перейти по ссылке.

Справка Finance.ua:

В Украине с 24 июля будет изменен механизм подготовки и переподготовки водителей. Министерство внутренних дел утвердило соответствующее постановление.

Для получения водительского удостоверения будет необходимо:

Пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить свидетельство, действующее 1 год (без сдачи внутреннего экзамена); Сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение; Выбрать автошколу для практической подготовки и пройти обучение; Сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года; В сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение.

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