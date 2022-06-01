Получить водительские права станет сложнее: в МВД разработали более 250 новых тестовых вопросов — Finance.ua
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Получить водительские права станет сложнее: в МВД разработали более 250 новых тестовых вопросов

Сегодня 12:00Технологии&Авто
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В МВД разработали более 250 новых тестовых вопросов для сдачи теоретического экзамена на водительские права. Они адаптированы к европейскому образцу.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Как информируют в МВД, кроме новых тестовых вопросов к экзаменационным билетам для сдачи теоретического экзамена также был добавлен совершенно новый раздел «Панель приборов», понимание которого необходимо для управления современными автомобилями.
В сообщении указано, что разработанные вопросы адаптированы к инновационным решениям европейского формата, а именно Франции, опыт которой был проанализирован для примера.
Где можно пройти тестирование
В МВД отмечают, что граждане могут пройти подготовку перед сдачей экзамена, пройдя онлайн-тестирование. Для этого нужно перейти по ссылке.
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Справка Finance.ua:

  • В Украине с 24 июля будет изменен механизм подготовки и переподготовки водителей. Министерство внутренних дел утвердило соответствующее постановление.
Для получения водительского удостоверения будет необходимо:
  1. Пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить свидетельство, действующее 1 год (без сдачи внутреннего экзамена);
  2. Сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение;
  3. Выбрать автошколу для практической подготовки и пройти обучение;
  4. Сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года;
  5. В сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение.
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По материалам: РБК-Україна
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