Половина украинцев чувствуют себя европейцами: результаты опроса — Finance.ua

Половина украинцев чувствуют себя европейцами: результаты опроса Сегодня 13:47

Половина украинцев чувствуют себя европейцами: результаты опроса

В 2023 году половина украинцев (51%) ощущают себя европейцами. Противоположного мнения придерживаются 43% респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, наиболее заметные изменения произошли после 2021 года, когда ощущали себя европейцами 41% опрошенных, не ощущали — 49%.

По сравнению с 2021 годом в западном регионе доля тех, кто чувствует себя европейцем, выросла с 56,5% до 68%, в центральном — с 43,5% до 49%, в восточном — с 32% до 42%, и статистически значимо не изменилась в южном регионе (соответственно 24% и 29%).

Причины «неевропейскости»

Называя причину, которая мешает чувствовать себя европейцем, чаще всего называют низкий уровень благосостояния (хотя доля таких по сравнению с 2006 годом уменьшилась с 76% до 56%).

Также меньше стало тех, кто причиной назвал низкий уровень культуры, образования (уменьшение с 35% до 21%).

Еще 45% назвали социально-культурные условия жизни (в 2006 году — 41%).

Читайте также Одни препятствия: почему Евросоюз может не отдать Украине арестованные активы рф

Больше стало тех, кто указывает на языковые барьеры (их доля выросла с 24% до 39%) и на ощущение себя представителем другой культуры (рост с 11% до 23%), на религиозную принадлежность (с 3% до 8%). Еще 32% указали на «неевропейское» сознание (в 2006 году примерно столько же — 29%).

Опрос проводился Центром Разумкова с 23 по 31 мая 2023 года по всей Украине кроме оккупированных россией территорий среди 2020 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, одним из прямых следствий российского вторжения стал рекордный рост евроатлантических настроений украинцев, где фиксируются рекордные показатели за всю историю страны. В феврале 2023 года 87% поддерживали вступление Украины в Европейский Союз, 86% - в НАТО.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.