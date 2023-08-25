Половина украинцев чувствуют себя европейцами: результаты опроса — Finance.ua
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Половина украинцев чувствуют себя европейцами: результаты опроса

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Половина украинцев чувствуют себя европейцами: результаты опроса
Половина украинцев чувствуют себя европейцами: результаты опроса
В 2023 году половина украинцев (51%) ощущают себя европейцами. Противоположного мнения придерживаются 43% респондентов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.
По данным опроса, наиболее заметные изменения произошли после 2021 года, когда ощущали себя европейцами 41% опрошенных, не ощущали — 49%.
По сравнению с 2021 годом в западном регионе доля тех, кто чувствует себя европейцем, выросла с 56,5% до 68%, в центральном — с 43,5% до 49%, в восточном — с 32% до 42%, и статистически значимо не изменилась в южном регионе (соответственно 24% и 29%).
Половина украинцев чувствуют себя европейцами: результаты опроса

Причины «неевропейскости»

Называя причину, которая мешает чувствовать себя европейцем, чаще всего называют низкий уровень благосостояния (хотя доля таких по сравнению с 2006 годом уменьшилась с 76% до 56%).
Также меньше стало тех, кто причиной назвал низкий уровень культуры, образования (уменьшение с 35% до 21%).
Еще 45% назвали социально-культурные условия жизни (в 2006 году — 41%).
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Больше стало тех, кто указывает на языковые барьеры (их доля выросла с 24% до 39%) и на ощущение себя представителем другой культуры (рост с 11% до 23%), на религиозную принадлежность (с 3% до 8%). Еще 32% указали на «неевропейское» сознание (в 2006 году примерно столько же — 29%).
Опрос проводился Центром Разумкова с 23 по 31 мая 2023 года по всей Украине кроме оккупированных россией территорий среди 2020 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, одним из прямых следствий российского вторжения стал рекордный рост евроатлантических настроений украинцев, где фиксируются рекордные показатели за всю историю страны. В феврале 2023 года 87% поддерживали вступление Украины в Европейский Союз, 86% - в НАТО.
По материалам:
Економічна Правда
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