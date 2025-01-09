Полицейские остановили водителя Range Rover с поддельными правами в «Дія» (фото) — Finance.ua
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Полицейские остановили водителя Range Rover с поддельными правами в «Дія» (фото)

Технологии&Авто
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Во Львовской области полицейские остановили водителя внедорожника Range Rover за нарушение ПДД. Он продемонстрировал фейковое водительское удостоверение в приложении «Дія».
Об этом сообщает патрульная полиция региона.
«Патрульные следили за соблюдением установленной скорости с помощью прибора TruCam и остановили водителя автомобиля Range Rover, который ехал в населенном пункте со скоростью 97 км/час», — рассказали правоохранители.
Так, во время проверки документов, а именно водительского удостоверения в мобильном приложении «Дія», которое показал 31-летний мужчина, патрульные заметили признаки подделки.
Полицейские остановили водителя Range Rover с поддельными правами в «Дія» (фото)
Оказалось, что водительское удостоверение мужчина никогда не получал.
На нарушителя вынесено объединенное постановление за управление транспортным средством, не имея на это права, и превышение установленной скорости. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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