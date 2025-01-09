Полицейские остановили водителя Range Rover с поддельными правами в «Дія» (фото) — Finance.ua

Полицейские остановили водителя Range Rover с поддельными правами в «Дія» (фото) Сегодня 14:34 — Технологии&Авто

Во Львовской области полицейские остановили водителя внедорожника Range Rover за нарушение ПДД. Он продемонстрировал фейковое водительское удостоверение в приложении «Дія».

Об этом сообщает патрульная полиция региона.

«Патрульные следили за соблюдением установленной скорости с помощью прибора TruCam и остановили водителя автомобиля Range Rover, который ехал в населенном пункте со скоростью 97 км/час», — рассказали правоохранители.

Так, во время проверки документов, а именно водительского удостоверения в мобильном приложении «Дія», которое показал 31-летний мужчина, патрульные заметили признаки подделки.

Оказалось, что водительское удостоверение мужчина никогда не получал.

На нарушителя вынесено объединенное постановление за управление транспортным средством, не имея на это права, и превышение установленной скорости. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.