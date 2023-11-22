Польские перевозчики заявили о продлении протестов до 1 февраля — Finance.ua

Польские перевозчики заявили о продлении протестов до 1 февраля Сегодня 17:40

Польские перевозчики заявили о продлении протестов до 1 февраля

Представители польских перевозчиков решили продлить блокаду пункта пропуска (ПП) «Ягодин-Дорогуск» на украинско-польской границе до 1 февраля 2024 года.

Об этом написал на своей странице в Facebook один из лидеров польских перевозчиков Рафал Меклер.

Меклер, являющийся членом ультраправого Национального движения, сообщил, что протестующие подали еще одну заявку. «Протест в Дорогуске продлен до 1 февраля 2024 года. Принято без оговорок», — написал он.

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Кроме того, Меклер заявил о расширении с 23 ноября блокады на четвертый ПП «Медыка-Шегини».

Напомним, с 6 ноября перевозчики из Польши начали забастовку на границе с Украиной, заблокировав три пункта пропуска для проезда грузового транспорта: «Корчева — Краковец», «Гребенное — Рава-Русская» и «Дорогуск — Ягодин».

Члены Международного союза автомобильного транспорта из Венгрии, Польши, Словакии, Чехии и Литвы обещали прислать совместное письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом пересмотреть соглашение, предусматривающее либерализацию дорожного движения с Украиной.

Кроме того, 21 ноября перевозчики из Словакии заблокировали движение грузовиков в направлении одного из пунктов пропуска на границе с Украиной. Однако утром, 22 ноября, движение было возобновлено.

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