Польские перевозчики заявили о продлении протестов до 1 февраля — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польские перевозчики заявили о продлении протестов до 1 февраля

74
Польские перевозчики заявили о продлении протестов до 1 февраля
Польские перевозчики заявили о продлении протестов до 1 февраля
Представители польских перевозчиков решили продлить блокаду пункта пропуска (ПП) «Ягодин-Дорогуск» на украинско-польской границе до 1 февраля 2024 года.
Об этом написал на своей странице в Facebook один из лидеров польских перевозчиков Рафал Меклер.
Меклер, являющийся членом ультраправого Национального движения, сообщил, что протестующие подали еще одну заявку. «Протест в Дорогуске продлен до 1 февраля 2024 года. Принято без оговорок», — написал он.
Читайте также
Кроме того, Меклер заявил о расширении с 23 ноября блокады на четвертый ПП «Медыка-Шегини».
Польские перевозчики заявили о продлении протестов до 1 февраля
Напомним, с 6 ноября перевозчики из Польши начали забастовку на границе с Украиной, заблокировав три пункта пропуска для проезда грузового транспорта: «Корчева — Краковец», «Гребенное — Рава-Русская» и «Дорогуск — Ягодин».
Члены Международного союза автомобильного транспорта из Венгрии, Польши, Словакии, Чехии и Литвы обещали прислать совместное письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом пересмотреть соглашение, предусматривающее либерализацию дорожного движения с Украиной.
Кроме того, 21 ноября перевозчики из Словакии заблокировали движение грузовиков в направлении одного из пунктов пропуска на границе с Украиной. Однако утром, 22 ноября, движение было возобновлено.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.