Польские перевозчики анонсировали протест на ПП «Ягодин — Дорогуск» на четыре месяца — Finance.ua
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Польские перевозчики анонсировали протест на ПП «Ягодин — Дорогуск» на четыре месяца

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Польские перевозчики анонсировали протест на ПП «Ягодин — Дорогуск» на четыре месяца
Польские перевозчики анонсировали протест на ПП «Ягодин — Дорогуск» на четыре месяца
Движение грузового транспорта через пункт пропуска «Ягодин — Дорогуск» может быть затруднено из-за анонсированной акции протеста с польской стороны.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины со ссылкой на Пограничный караул Республики Польша.
Польские перевозчики планируют начать протест в направлении пункта пропуска «Дорогуск», который напротив украинского «Ягодина». В связи с этим пропуск грузовиков будет ограничен: по одному транспортному средству в час — на въезд и на выезд.
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В то же время автобусы и грузовики с гуманитарной помощью будут пропускать беспрепятственно.
По предварительным данным, акция протеста может занять до 4 месяцев.
В настоящее время движение грузового транспорта через «Ягодин» осуществляется в штатном режиме, однако водителям рекомендуется учесть возможные ограничения при планировании пересечения границы.
По материалам:
Finance.ua
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