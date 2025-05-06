Польские перевозчики анонсировали новую акцию протеста на границе с Украиной — Finance.ua
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Польские перевозчики анонсировали новую акцию протеста на границе с Украиной

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Польские перевозчики анонсировали новую акцию протеста на границе с Украиной
Польские перевозчики анонсировали новую акцию протеста на границе с Украиной
Польские перевозчики анонсировали новую акцию протеста на границе с Украиной. Блокаду планируют на пункте пропуска «Дорогуск-Ягодин».
Об этом говорится в сообщении Комитета защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Польши в Facebook.
Организаторы объяснили свое решение отсутствием реакции со стороны польских властей на требования по ограничению доступа украинских перевозчиков к внутреннему рынку.
«Разочарованные отсутствием действий со стороны польского правительства, мы хотим восстановить баланс на транспортном рынке, который был нарушен после отмены разрешений для украинских перевозчиков», — заявили в комитете.
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В настоящее время точная дата начала протеста и его продолжительность не сообщаются.
Организаторы отметили, что «будут информировать о дальнейшем ходе событий по мере развития ситуации».
Напомним, в 2023 году началась первая волна блокады на украинско-польской границе. Тогда же польские протестующие потребовали возвращения в практику выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков.
После нескольких раундов переговоров между Киевом и Варшавой в апреле 2024 года движение грузового транспорта на границе удалось разблокировать. Однако польские фермеры после этого еще несколько раз возобновляли блокады.
По материалам:
РБК-Україна
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