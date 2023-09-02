Польские банки увеличивают оплату за обслуживание счетов: новые условия — Finance.ua

Польские банки увеличивают оплату за обслуживание счетов: новые условия Сегодня 13:12 — Финтех и Карты

Польские банки увеличивают оплату за обслуживание счетов: новые условия, wpolityce.pl

Введение комиссий за обслуживание счетов не стало новостью в польском банковском секторе. Однако стоит отметить, что некоторые финансовые учреждения Польши в последние месяцы уже сделали заявления о планируемом повышении таких оплат.

Рассказываем, какие изменения следует ожидать клиентам польских банков и как это может повлиять на их финансовые операции.

Credit Agricole

С сентября 2023 года клиенты Credit Agricole столкнутся с ростом стоимости услуг. Месячная комиссия за пользование счетом и картой увеличится с 9 до 10 злотых. Кроме того, комиссия за снятие наличных в банкоматах, не принадлежащих Credit Agricole, также возрастет до 9 злотых.

mBank

Начиная с 19 августа, клиенты mBank также ощутили изменения, связанные со снятием наличных денег. С тех пор за транзакции менее чем на 100 злотых клиенты должны платить 2,5 злотых за каждую операцию. Однако снятие крупных сумм денег освобождает клиентов банка от комиссии автоматически.

Для тех, кто не планирует вообще платить комиссию за снятие наличных денег любое количество раз — существует подписка на бесплатное снятие денег от mBank. Однако цена за эту услугу также выросла, а именно на 2 злотых. Теперь такая подписка будет стоить 7 злотых.

PKO Bank Polski

С июня этого года клиенты PKO Bank Polski также столкнулись с ростом тарифов.

Одним из самых больших изменений стала увеличенная комиссия за снятие наличных в банкоматах, не принадлежащих к банку. Теперь за каждую транзакцию такого типа клиенты будут платить 10 злотых.

Кроме того, стоимость кешбэк-сервиса, который позволяет снимать деньги в магазинах, увеличилась до 2 злотых за транзакцию.

Читайте также Сколько будет действовать программа бесплатного жилья для украинцев в Польше

Santander

Клиенты банка Santander с октября 2023 года будут платить 6 злотых в месяц за обслуживание счетов и 9 злотых за пользование картой этого банка.

ING Bank Śląski

С 29 августа, ING Bank Śląski увеличит комиссию за снятие наличных денег в других банкоматах с 5 до 10 злотых.

Кроме того, оплата за услугу Blik, позволяющую осуществлять безналичные платежи, также возрастет до 5 злотых вместо прежних 2,5 злотых.

Чем обусловлены изменения в банковских тарифах

Один из ключевых аспектов этой ситуации — анализ конкретных тарифов, которые планируют ввести разные банки.

Важно отметить, что банки пытаются объяснить этот шаг с позиции необходимости поддержки высококачественных банковских услуг и инфраструктуры. Они указывают на то, что изменения стоимости обслуживания связаны с ростом затрат на техническую поддержку, кибербезопасность и совершенствование услуг для удобства клиентов.

В целом увеличение оплаты за обслуживание счетов в польских банках отражает сложные изменения в банковской индустрии и растущие требования к качеству предоставления финансовых услуг. Это также позволяет клиентам рассмотреть финансовые привычки и пересмотреть свой выбор банка с учетом новых реалий.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.