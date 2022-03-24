Польская экономика испытывает нехватку мужчин из Украины — исследование — Finance.ua
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Польская экономика испытывает нехватку мужчин из Украины — исследование

Сегодня 19:17Личные финансы
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Польская экономика испытывает нехватку мужчин из Украины — исследованиеПольская экономика испытывает нехватку мужчин из Украины — исследование
Польские предприятия испытывают нехватку мужской рабочей силы. Больше всего страдают строительная, автомобильная отрасль, тяжелая промышленность и оборонный сектор.
Об этом сообщают в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.
Сейчас в Польше самое высокое предложение именно тех вакансий, где нужен мужской труд. 70% предложений для иностранцев на польском рынке труда ориентированы на мужчин.
В настоящее время из страны домой вернулись более 285 тыс. граждан Украины, большинство из них мужчины. Нового притока мужской рабочей силы нет, что сразу отразилось на рынке труда.
Самый большой дефицит испытывает строительная отрасль, где работало около 400 тыс. граждан Украины. Не хватает строителей, водителей, каменщиков, штукатуров и т.д. В автомобильной промышленности также жалуются на нехватку мужчин. Эта отрасль сильнейшая в польском производстве и третья по объему занятости в Европе после Германии и Франции.
В ближайшие месяцы именно автомобильная промышленность может «поглотить» работников из Украины.
«В целом не хватает работников на предприятиях на места, где важна физическая сила — это тяжелая промышленность, металлургическая, предприятия пищевой промышленности», — сообщается в пресс-релизе.
Польские работодатели борются за мужчин, которые остались в Польше, и за тех, кто может уехать из Украины (многодетные родители, студенты и т.д.). Предлагают привлекательные ставки заработной платы, помогают с эвакуацией и легализацией семей. Одновременно агентства по трудоустройству уже начали диалог с клиентами об увеличении количества вакансий и для женщин.
В исследовании «Барометр профессий», проведенном по заказу Министерства семьи и социальной политики Польши, речь шла о дефиците в 30 профессиях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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